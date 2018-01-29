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Москва, 29.01.2018

Трамп похвастался популярностью среди британцев

«Expert Online» 2018

Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень популярен в Великобритании», пишет The Guardian, ссылаясь на интервью главы Америки.

«Я думаю, я очень популярен в вашей стране. Британцам нравится, что я говорю по поводу разных вещей.», — заявил Трамп, который также сообщил, что получает много писем от своих британских поклонников.

«Мы получаем огромную поддержку от народа Великобритании», —подчеркнул Трамп.

Он предположил, что подобная любовь и уважение со стороны граждан Великобритании вызваны его приверженностью «жестким границам».

Также Трамп пообещал, что США станут «великим торговым партнером» Великобритании после выхода последней из состава ЕС, который, по мнению главы Белого дома, ведет «нечестную торговую политику» по отношению к Америке.

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