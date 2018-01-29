Умные насосы берут управление на себя

«Мы редко задумываемся о том, какую роль в нашей жизни играют насосы. Практически любое производство так или иначе связано с перекачиванием жидких и газообразных субстанций, контролем за их состоянием и давлением, работой пневматических и гидравлических механизмов. Если говорить о городской, коммунальной и бытовой инфраструктуре, то и здесь насосное оборудование встречается буквально на каждом шагу. Оно обеспечивает подачу воды и тепла, работу климатических систем, отведение стоков», – объясняет Сергей Захаров, директор департамента промышленного и бытового оборудования Grundfos, Россия.

Один из ярких примеров простого решения сложной технической задачи с помощью насоса – новая технология гидравлической балансировки отопительных и климатических систем. Инженеры-проектировщики частных, многоквартирных и коммерческих зданий хорошо понимают сложность этой задачи. Решить её было возможно только используя сложную и дорогостоящую технику, которая требовала высокой квалификации монтажника. Однако ситуация кардинальным образом поменялась с выходом циркуляционного насоса GRUNDFOSALPHA3 со встроенным микропроцессорным контроллером, а также модуля дистанционной связи ALPHA Reader и мобильного приложенияGO Balance (бесплатно в App Store и Google Play). По данным компании процедура гидравлической балансировки радиаторов в доме площадью 200 м2 с помощью данного комплекта займёт не более часа.

В Европе, которая уже давно идёт по пути максимальной автоматизации различных процессов и повышения энергоэффективности, некоторые данные положения даже закреплены на законодательном уровне[1].

Важнейшей характеристикой интеллектуального насосного оборудования является его энергоэффективность, ведь энергосбережение – это ещё один глобальный тренд технического прогресса, столь же значимый, как и диджитализация. Учитывая значительную энергоёмкость насосного оборудования тенденция повышения энергоэффективности не обошла и эту отрасль. Циркуляционные насосы Grundfos, например, помимо удобства балансировки систем отопления позволяют снизить расход топлива на 20%[2], потребляя при этом от трёх до 50 Вт электроэнергии[3].

«До 20% мирового потребления электроэнергии приходится на насосные системы. Если потребление насосов оптимизировать, используя более эффективное оборудование, его можно сократить практически в 2 раза. Причём окупаемость модернизации за счёт высокой экономии происходит довольно быстро. В нашем портфолио есть проекты, где срок окупаемости составлял год-полтора, после чего за счёт сэкономленных на электроэнергии средств предприятия уже практически стали получать прибыль. Мы разработали специальную программу аудита насосных систем, которая помогает нашим партнёрам и заказчикам выявить реальную картину потребления электроэнергии на объектах, разработать оптимальное и экономически обоснованное решение по оптимизации затрат и реализовать его путём замены неэффективного оборудования на энергосберегающее. Аудит выполняют наши специалисты, использующие для этой цели специально созданный мобильный программно-аппаратный измерительный комплекс», – продолжает Сергей Захаров (Grundfos, Россия).

Благодаря высокой энергоэффективности решений компании её оборудование часто используется при строительстве масштабных объектов, например, больших спортивных сооружений, содержание которых обходится особенно дорого из-за высоких энергозатрат. Так, насосы и насосные станции GRUNDFOS были установлены в системах холодоснабжения и кондиционирования Большой спортивной арены «Лужников» в ходе её реконструкции, на новом стадионе «Открытие Арена» клуба «Спартак», стадионе «Фишт» в Сочи, а также на спортивных объектах в Казани, Афинах, Пекине и других центрах российского и мирового спорта.

Широко использует компания ноу-хау в области энергосбережения и диджитализации и на собственных производствах, мотивируя к созданию инноваций сотрудников компании. Например, в 2017 году на заводе GRUNDFOS в Дании было разработано решение, позволяющее персоналу сборочного конвейера использовать «умные» часы Smart Watch для контроля производственных процессов. Другой пример – применение очков виртуальной реальности для контроля качества продукции и презентации возможных решений клиентам. Эти процессы и технологии, разработанные сотрудниками производства, позволили оптимизировать использование рабочего времени и повысить производительность труда. В компании уверены, что путь к инновациям всегда начинается с себя.

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