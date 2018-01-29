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Москва, 29.01.2018

Зарубежные покупки россиян будут отслеживать

«Expert Online» 2018

Таможенники России усилили контроль за дорогими приобретениями россиян за границей. Тем, кто скрывает покупку товаров на сумму больше 10 000 евро, грозят штраф и даже тюрьма, пишут «Ведомости».

Информацию о приобретенных товарах российским таможенникам помогают получать сотрудники иностранных правоохранительных органов и система tax free.

С новой системой контроля столкнулись состоятельные россияне, которые вернулись с дорогими приобретениями после новогодних праздников домой.

«Клиент прилетел в Москву, по традиции сняв все бирки с купленных часов и украшений, но таможенники не просто осматривали его багаж, а знали, что именно искать, когда и за сколько он эти вещи купил», – рассказывает источник издания юрист консалтинговой фирмы.

Отмечается, что под  беспошлинный ввоз попадают товары из-за границы общей стоимостью не более  €10 тыс. Если же покупки были совершены на большую сумму, то покупатель должен уплатить государству пошлину в размере 30% от покупок.

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