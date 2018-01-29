Зарубежные покупки россиян будут отслеживать

Таможенники России усилили контроль за дорогими приобретениями россиян за границей. Тем, кто скрывает покупку товаров на сумму больше 10 000 евро, грозят штраф и даже тюрьма, пишут «Ведомости».

Информацию о приобретенных товарах российским таможенникам помогают получать сотрудники иностранных правоохранительных органов и система tax free.

С новой системой контроля столкнулись состоятельные россияне, которые вернулись с дорогими приобретениями после новогодних праздников домой.

«Клиент прилетел в Москву, по традиции сняв все бирки с купленных часов и украшений, но таможенники не просто осматривали его багаж, а знали, что именно искать, когда и за сколько он эти вещи купил», – рассказывает источник издания юрист консалтинговой фирмы.

Отмечается, что под беспошлинный ввоз попадают товары из-за границы общей стоимостью не более €10 тыс. Если же покупки были совершены на большую сумму, то покупатель должен уплатить государству пошлину в размере 30% от покупок.