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Москва, 04.01.2018

Особенности выбора моторного масла для бензиновых двигателей

«Expert Online» 2018

Изготовители моторов определяются с марками масел на этапе разработки в соответствии с особенностями их конструкции и условиями функционирования. Затем моторы подвергаются ресурсным испытаниям, на основании которых вырабатываются рекомендации по их эксплуатации.

Моторные масла для бензиновых двигателей следует подбирать руководствуясь в первую очередь сервисной книжкой авто. Если же возможность залить такое масло отсутствует, то вместо него можно залить неоригинальное. Однако при этом необходимо выбирать масло, соответствующее рекомендациям предприятия, выпустившего двигатель. Иначе в случае его поломки на протяжении гарантийного срока дилер имеет право отказаться от проведения ремонта.

При самостоятельном выборе масла следует руководствоваться двумя главными критериями: вязкостью по SAE и уровнем эксплуатационных качеств по API. Вязкость масла представляет собой его главную характеристику. Например, в обозначении 10W-40 два числа, между которыми расположена буква W, говорят о всесезонности масла. Цифры перед этой буквой говорят о минимальной минусовой температуре, при которой мотор может быть провернут. К примеру, нижняя граница для масла 0W-40 равна минус тридцати пяти градусам по Цельсию, а у 15W-40 она составляет минус двадцать градусов по Цельсию. Цифры после дефиса указывают на допустимый интервал изменения вязкости масла при температуре сто градусов по Цельсию.

В условиях умеренного климата для большей части автомобилей подходит масло 10W. В условиях морозных зим необходимо использовать масло класса не ниже 5W. Современные двигатели нуждаются в масле низкой вязкости, так как оно имеет невысокие энергосберегающие качества и дает возможность экономить горючее. При большом пробеге автомашины необходимо использовать масло высокой вязкости. По API масла подразделяются на категории "С" (Commercial) и "S" (Service). Первые предназначены для дизелей, вторые – для бензиновых моторов.

Уровни эксплуатационных свойств по API в категории "C" делятся на классы в порядке ужесточения требований к качеству (CA, CB, CC, CD, CE, CF). Чем более удалена от начала алфавита вторая буква, тем более высоким качеством обладает масло. Для дизелей наилучшим вариантом является CF, для бензиновых моторов – SN. Универсальные масла, используемые как для бензиновых моторов, так и для дизелей, обозначаются двойной маркировкой, к примеру, SN/CF.

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