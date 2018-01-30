Фондовые индексы США пошли на понижение

Американские фондовые индексы снизились по итогам вчерашних торгов на фоне новостей корпораций и внутренней статистики.

Dow Jones потерял 0,67% от своего промышленного индекса и закрылся на отметке 26439,48 пункта. Индекс S&P 500 уменьшился на 0,67% до 2853,53 пункта, сообщает Прайм. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,52%, составив 7466,51 пункта.

Также стало известно, что скромные продажи последней модели iPhone заставляют Apple AAPL сократить ее производство в первом квартале этого года до 20 млн единиц. Вслед за Apple дешевеют бумаги и других высокотехнологичных компаний США, а именно в минус пошли Facebook FB и Microsoft MSFT. Издание ссылается на собственный источник газеты Nikkei.