Брюссель готов к торговой войне с США, если Вашингтон выполнит угрозу и сократит импорт из Европы.

Всемирный экономический форум в Давосе в этом году запомнится, пожалуй, тем, что на нем был практически официально оформлен «развод» США и Европы. Дональд Трамп, находящийся после первого года пребывания в Белом доме на волне экономических успехов несмотря на продолжающиеся нападки многочисленных врагов, не щадит ни друзей, ни врагов.

Вернувшись из Швейцарии, президент Трамп дал в воскресенье примечательное интервью телекомпании ITV. Компания эта выбрана не случайно. ITV – британская телекомпания, а Великобритания несмотря на непростые отношения с Трампом, с которым, создается впечатление, очень трудно поддерживать хорошие отношения, продолжает оставаться главным союзником Америки в Старом Свете. Американский президент обвинил Евросоюз в том, что он «очень несправедлив» к американским экспортерам и прозрачно намекнул, что все это выльется во что-то «очень большое» и что Европа еще сильно пожалеет о таком поведении.

В разговоре с ведущим Пирсом Морганом Дональд Трамп, который, кстати, назвал в свое время брексит «великим событием», рассказал о собственном опыте ведения дел с ЕС. Он уже жаловался руководителям Евросоюза на трудности, который чинили ему европейские власти в строительстве полей для гольфа.

«У меня лично было много проблем с Евросоюзом,- сообщил президент США.- Это может превратиться в нечто очень большое с точки зрения торговли. Мы не можем ввозить наши товары в Европу, потому что сделать это очень и очень трудно. Они же легко везут к нам свои товары или совсем без пошлин, или с очень низкими пошлинами. Это очень несправедливо!»

Далее Дональд Трамп оседлал любимого конька: «Кстати, они (европейцы) в этом отношении не единственные. Я могу назвать много стран и мест, которые поступают точно так же, но Европейский союз очень и очень несправедлив к Соединенным Штатам. И я думаю, это сильно выйдет им боком».

Американский лидер, похоже, пребывает в эйфории от достижений американской экономики и считает, что сил у Америки хватит на торговые войны на нескольких фронтах. Намек, прозвучавший в телевизионном интервью, предельно ясен. В устах Дональда Трампа подобные упреки и обвинения могут означать только одно: тарифы, санкции и в конечном счете торговую войну. Вашингтон сейчас изучает ситуацию и рассматривает разные варианты защиты экономических интересов Америки, включая введение тарифов на импорт алюминия и стали. ЕК назвала в декабре прошлого года «меры, направленные на множество изделий из стали… несправедливыми».

В Америке привыкли, что Европа всегда не только следует в фарватере политики «старшего брата», т.е. Соединенных Штатов, но и молча терпит все упреки в свой адрес и нападки. Однако в этот раз реакция Брюсселя Трампа и его помощников наверняка удивила. Представитель Еврокомиссии рассказал журналистам в столице объединенной Европы, что ЕС готов к любому развитию событий и намерен адекватно ответить на удар, если Белый дом попытается ограничить европейский импорт.

«Для нас торговая политика не игра, в которой есть проигравшие и победители,- заявил он.- Мы в Европейском союзе уверены, что торговля может быть и должна быть беспроигрышной. Мы также верим, что торговля должна быть не только открытой и справедливой, но и основываться на правилах. Евросоюз готов действовать быстро и адекватно, если Соединенные Штаты примут ограничительные меры в отношении нашего экспорта».

Ответ представителя Евросоюза на вопрос, к каким ответным мерам собирается прибегнуть Брюссель, был уклончив. Он не стал раскрывать все карты и заявил, что пока об этом лучше не говорить.

Создается впечатление, что Америка находится на грани торговой войны не только с Китаем, но и Европой. Летом прошлого года еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём предупредила, что если между ЕС и США разгорится торговая война, это будет очень плохо для всей планеты.

В минувшую субботу в Брюсселе был маленький праздник. Европейцы не скрывают, что решение Комиссии по международной торговле США (ITC), их приятно удивило. Комиссия запретила Вашингтону вводить пошлины в размере 292% на самолеты, частично собираемые британскими рабочими. Министерство торговли США заявило в декабре 2017 года, что Великобритания и Канада дают несправедливые субсидии аэрокосмической компании Bombardier, на заводе которой в Северной Ирландии работает свыше тысячи человек. Однако жалоба Минторга США, основанная на жалобе Boring, неожиданно была отклонена ITC.