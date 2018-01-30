Минфин США представил Конгрессу "кремлевский доклад". В документе содержится 210 имен: 114 крупных чиновников РФ и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов, сообщает ТАСС.

Так, в "кремлевский список" включили премьер-министра Дмитрия Медведева, руководство администрации президента РФ, включая Вайно, Громова, Пескова, Суркова. Также в перечень попали Матвиенко, Володин, Сечин, Миллер, Нарышкин и Бортников.

Среди фигурантов "списка олигархов" - предприниматели Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, создатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперски, Петр Авен и Владимир Потанин. Туда также включены Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко и Олег Тиньков.

При этом в американском минфине уточнили, что на фигурантов "кремлевского доклада" не распространяются в США никакие ограничения и запреты. Так называемый "список олигархов" также не является санкционным, никакие ограничения против его фигурантов не вводятся, сделки с ними американцам ничем не грозят, если только ограничительные меры не были введены в отношении того или иного лица ранее.

Санкции США, Кремлевский доклад: Минфин США представил Конгрессу «кремлевский доклад», в нем 210 имен

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