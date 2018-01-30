Удержание курса доллара на плаву дается дорогой ценой

Курс доллара во вторник торгуется выше недавнего трехлетнего минимума против корзины основных валют на фоне роста доходности облигаций США. Трейдеры также ожидают результатов первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Индекс доллара прибавил 0,13%, укрепившись до 89,28 пунктов.

В понедельник доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла пика в 2,727%, что является самым высоким показателем с апреля 2014 года. Рост доходности американских бондов аналитики объясняют трендом на нормализацию кредитно-денежной политики мировых центробанков.

«Более высокая доходность (облигаций США) может дать доллару небольшую поддержку в краткосрочной перспективе, но рост доходности не является фактором, который может сильно повлиять на рынки», - приводит слова главного стратега FX Scotiabank Шона Осборна Financial Times.

Вместе с тем, экономисты предупреждают, что рост доходности облигациий США может иметь опасные последствия для экономики США и мировых рынков. Предыдущий цикл роста доходности американских бумаг стал предвестников финансового кризиса. Сейчас дохоность 10-летних облигаций США выросла уже более чем в два раза с середины 2016 года.

При этом США ранее сообщали, что готовятся увеличить предложение долговых бумаг. Минфин заявил в ноябре, что потребности в заимствованиях возрастут, поскольку Федрезерв сокращает свой баланс и ожидается рост дефицита бюджета. Налоговая реформа президента США Дональда Трампа приведет к сокращению доходов федерального бюджета более чем на $1 трлн в течение следующего десятилетия.

Вместе с тем, участники рынка ожидают заседания ФРС США, которое будет проходить во вторник и среду. Большинство аналитиков прогнозируют сохранение процентной ставки Федрезерва по итогам встречи - по данным CME Group, 95,9% экспертов считают, что на январском заседании ставка останется на текущем уровне. На предыдущем заседании регулятор повысил базовую ставку до 1,25-1,5% с 1-1,25% годовых.

Курс доллара на открытии торгов вторника снижается на 2 копейки до 56,29 рубля. курс евро падает на 24 копейки, до 69,49 рубля.

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