«Газпром» оценил поправки к газовой директиве ЕС, которые задевает «Северный поток-2»

Возможные поправки к газовой директиве Евросоюза отрицательно скажутся на европейском инвестиционном климате. С подобным заявлением выступил замглавы «Газпрома» Александр Медведев на Европейской газовой конференции.

«Брюссель пытается заблокировать "Северный поток - 2". Но это может ударить по инвестиционному климату», - цитирует ТАСС Медведева, который уверен, что «русофобские лозунги вряд ли понизят счета за электричество» для простых граждан Европы.

Ране Еврокомиссия одобрила поправки к Третьему энергопакету ЕС, которые распространяются на «Северный поток – 2». Далее поправки к директиве должны одобрить Совет Евросоюза и Европарламент.

В настоящий момент «Северный поток – 2» не попадает под положения Третьего энергопакета, поскольку газопровод полегает за пределами ЕС.

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