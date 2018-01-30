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Москва, 30.01.2018

«Газпром» оценил поправки к газовой директиве ЕС, которые задевает «Северный поток-2»

«Expert Online» 2018

Возможные поправки к газовой директиве Евросоюза отрицательно скажутся на европейском инвестиционном климате. С подобным заявлением выступил  замглавы «Газпрома» Александр Медведев на Европейской газовой конференции.

«Брюссель пытается заблокировать "Северный поток - 2". Но это может ударить по инвестиционному климату», - цитирует ТАСС Медведева, который уверен, что «русофобские лозунги вряд ли понизят счета за электричество» для простых граждан Европы.

Ране Еврокомиссия одобрила поправки к Третьему энергопакету ЕС, которые распространяются на «Северный поток – 2». Далее поправки к директиве должны одобрить Совет Евросоюза и  Европарламент.

В настоящий момент  «Северный поток – 2» не попадает  под  положения Третьего энергопакета, поскольку газопровод полегает за пределами ЕС. 

 

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