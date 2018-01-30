Хроматографические методы анализа: основные принципы

Хроматографический анализ представляет собой физико-химический способ разделения и анализа смесей. Он базируется на распределении их ингредиентов между неподвижной и подвижной фазами.

Если анализируемое вещество с помощью этого метода не удалось разделить, оно считается беспримесным (однородным). Главное различие между хроматографическими и всеми остальными физико-химическими методами анализа заключается в возможности разделять вещества, имеющие сходные свойства. После того как ингредиенты подвергаемой анализу смеси разделены, можно определить природу и количество каждого из них с использованием разнообразных методов.

Хроматография получила широкое распространение в лабораториях и на производственных предприятиях. В ряде случаев она применяется в комбинации с другими методами, к примеру, с ультрафиолетовой спектроскопией, инфракрасной спектроскопией, масс-спектрометрией и др. Для выбора условий анализа и обработки хроматограмм используют компьютеры.

Главные преимущества хроматографических методов анализа состоят в следующем:

получение объективных данных;

экспрессность;

выполнение количественного и качественного анализа;

комбинирование с другими методами анализа;

высокая эффективность;

обширный интервал концентраций смесей;

возможность автоматизации;

возможность изучать физико-химические особенности смесей;

использование для контроля и автоматизации технологических процессов.

Существует несколько разновидностей хроматографии, в том числе: