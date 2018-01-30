Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 31.01.2018

Хроматографические методы анализа: основные принципы

«Expert Online» 2018

Хроматографический анализ представляет собой физико-химический способ разделения и анализа смесей. Он базируется на распределении их ингредиентов между неподвижной и подвижной фазами.

Если анализируемое вещество с помощью этого метода не удалось разделить, оно считается беспримесным (однородным). Главное различие между хроматографическими и всеми остальными физико-химическими методами анализа заключается в возможности разделять вещества, имеющие сходные свойства. После того как ингредиенты подвергаемой анализу смеси разделены, можно определить природу и количество каждого из них с использованием разнообразных методов.

Хроматография получила широкое распространение в лабораториях и на производственных предприятиях. В ряде случаев она применяется в комбинации с другими методами, к примеру, с ультрафиолетовой спектроскопией, инфракрасной спектроскопией, масс-спектрометрией и др. Для выбора условий анализа и обработки хроматограмм используют компьютеры.

Главные преимущества хроматографических методов анализа состоят в следующем:

 

  • получение объективных данных;
  • экспрессность;
  • выполнение количественного и качественного анализа;
  • комбинирование с другими методами анализа;
  • высокая эффективность;
  • обширный интервал концентраций смесей;
  • возможность автоматизации;
  • возможность изучать физико-химические особенности смесей;
  • использование для контроля и автоматизации технологических процессов.

 

Существует несколько разновидностей хроматографии, в том числе:

  • Ионообменная. Она основана на разнице констант ионообменного равновесия между неподвижной фазой и ингредиентами разделяемого соединения.
  • Адсорбционная. Она базируется на разной сорбции разделяемых ингредиентов сорбентом.
  • Эксклюзионная. Она базируется на разнице в проницаемости молекул ингредиентов в неподвижную фазу.
  • Распределительная. Она основывается на разной растворимости разделяемых ингредиентов соединения в неподвижной фазе.
  • Осадочная. Она основывается на различиях в способности разделяемых ингредиентов выпадать в осадок на неподвижной фазе.
  • Жидкостная. С ее помощью анализируются, разделяются и очищаются белки, медпрепараты, синтетические полимеры, гормоны и др.
  • Газовая. С ее помощью определяется концентрация вредных примесей в почве, воздухе, воде, промышленной продукции, устанавливается состав медпрепаратов и выхлопных газов. Кроме того, она используется криминалистами.
Распечатать
    Реклама

    Умные насосы берут управление на себя

    «Незаметная» диджитализация: о том, как «умные» насосы контролируют работу инженерных систем и обеспечивают комфорт в доме.

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Мощное падение доллара: и это только начало
      Мощное падение доллара: и это только начало
    2. Курс доллара покатился вниз. «Джинна не загнать обратно в бутылку»
      Курс доллара покатился вниз. «Джинна не загнать обратно в бутылку»
    3. Курс рубля перешел к резкому росту после публикации «кремлевского доклада»
      Курс рубля перешел к резкому росту после публикации «кремлевского доклада»