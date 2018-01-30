Хроматографические методы анализа: основные принципы

Хроматографический анализ представляет собой физико-химический способ разделения и анализа смесей. Он базируется на распределении их ингредиентов между неподвижной и подвижной фазами.
Если анализируемое вещество с помощью этого метода не удалось разделить, оно считается беспримесным (однородным). Главное различие между хроматографическими и всеми остальными физико-химическими методами анализа заключается в возможности разделять вещества, имеющие сходные свойства. После того как ингредиенты подвергаемой анализу смеси разделены, можно определить природу и количество каждого из них с использованием разнообразных методов.
Хроматография получила широкое распространение в лабораториях и на производственных предприятиях. В ряде случаев она применяется в комбинации с другими методами, к примеру, с ультрафиолетовой спектроскопией, инфракрасной спектроскопией, масс-спектрометрией и др. Для выбора условий анализа и обработки хроматограмм используют компьютеры.
Главные преимущества хроматографических методов анализа состоят в следующем:
- получение объективных данных;
- экспрессность;
- выполнение количественного и качественного анализа;
- комбинирование с другими методами анализа;
- высокая эффективность;
- обширный интервал концентраций смесей;
- возможность автоматизации;
- возможность изучать физико-химические особенности смесей;
- использование для контроля и автоматизации технологических процессов.
Существует несколько разновидностей хроматографии, в том числе:
- Ионообменная. Она основана на разнице констант ионообменного равновесия между неподвижной фазой и ингредиентами разделяемого соединения.
- Адсорбционная. Она базируется на разной сорбции разделяемых ингредиентов сорбентом.
- Эксклюзионная. Она базируется на разнице в проницаемости молекул ингредиентов в неподвижную фазу.
- Распределительная. Она основывается на разной растворимости разделяемых ингредиентов соединения в неподвижной фазе.
- Осадочная. Она основывается на различиях в способности разделяемых ингредиентов выпадать в осадок на неподвижной фазе.
- Жидкостная. С ее помощью анализируются, разделяются и очищаются белки, медпрепараты, синтетические полимеры, гормоны и др.
- Газовая. С ее помощью определяется концентрация вредных примесей в почве, воздухе, воде, промышленной продукции, устанавливается состав медпрепаратов и выхлопных газов. Кроме того, она используется криминалистами.