Инвестиции «Роснефти» в Германии усиливают антисанкционные настроения

Компания «Роснефть» планирует инвестировать 600 млн евро в модернизацию и развитие своих предприятий сфере нефтепереработки в Европе, пишет во вторник Frankfurter Allgemeine Zeitung, чей корреспондент поговорил с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным в ходе посещения им НПЗ в восточногерманском городе Шведт.

НПЗ в Шведте демонстрирует, как «инфраструктура позволяет эффективно поставлять нефть с месторождений в Западной Сибири в центр Европы, обеспечить здесь эффективную переработку, приблизиться к рынку потребления, — сказал изданию Игорь Сечин. — Мы стремились к получению контроля в НПЗ Шведт, получили контрольный пакет акций, и считаем, что это один из наших самых успешных проектов в Европе».

Он отметил также, что настоящая стоимость «Роснефти» значительно выше сложившейся в данный момент: «Здесь надо учитывать, что факторы, которые привели к снижению стоимости – это политические решения, в частности ввод санкций против компании. Это абсолютно не экономический фактор, который воздействовал на капитализацию». «Мы считаем, что объективная оценка составляет примерно 130 млрд долларов. Исходим, прежде всего, из качества и объема ресурсной базы компании. Если Вы будете сравнивать публичные мировые компании в нашем секторе, то увидите, что номер один по ресурсной базе – компания “Роснефть”. Себестоимость нашей добычи – тоже очень конкурентная, тратим около 3 долларов для добычи одного барреля нефти».

Недавно была достигнута договоренность о том, что китайская энергетическая компания CEFC China Energy приобретает 14,2% акций «Роснефти» из того пакета акций на 19,5%, приобретенного у России сырьевым трейдером Glencore и катарским суверенным фондом годом ранее. Эта сделка удивила деловые круги, некоторые считали, что такая поспешная продажа свидетельствует о финансовых затруднениях Москвы. Но как пояснил Игорь Сечин, данное соглашение обусловлено исключительно бизнес-интересами: «Для финансирования сделки Катарский фонд вложил часть собственных средств, а часть привлек в форме кредита от одного из европейских банков. Кредит был выдан в евро. Но изменения на валютном рынке привели к ослаблению доллара: монетарные власти США стали девальвировать свою валюту. Для Катарского фонда эффективность их займа стала низкой, поэтому они привлек новых инвесторов для того, чтобы снизить собственную кредитную нагрузку».

Сечин позитивно оценивает совместные достижения и новых инвесторов: «У нас есть совместные проекты на территории Китая. В их адрес, начиная с этого года, мы будем поставлять дополнительные десять миллионов тонн нефти». Это составляет четверть от предыдущих поставок. «Для нас это неплохо. Китай отличается ростом потребления. Мы будем использовать все возможности наших новых партнеров также для наращивания работы с Китаем. Но тревог тут не должно возникать. В Европу мы стали поставлять значительно больше, 168 миллионов тонн в год. Мы верим в европейский рынок и будем стремиться удержать в нем свою долю».

На вопрос о том, политиком или менеджером он себя считает, глава «Роснфти» ответил: «Знаете, это непростой вопрос. Мне кажется, что я прожил уже несколько жизней, совершенно разных. Поэтому сказать однозначно непросто. Но я думаю, что правильное определение – менеджер. Хорошее слово. Мне кажется, я бы определил свое место – менеджер».

Это звучит скромно для руководителя компании с 280 000 сотрудников, которая ведет свою деятельность во множестве стран мира и чья прибыль является одним из наиболее важных источников финансирования для Москвы, замечает Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Здесь нет никакой политики, абсолютно. Нефтяной бизнес – конкурентный. Я убежден, что главное – это контрактные обязательства», — сказал Сечин. «Нам кое-что удается, это правда. — также добавил он. — Когда мы начали заниматься компанией 18 лет назад, она добывала 4 млн тонн нефти. Сегодня она добывает в жидком эквиваленте 281 млн тонн. Это – неплохой результат».

Вскоре после визита Игоря Сечина на НПЗ Шведт, где вместе с ним побывал, член совета директоров «Роснефти» экс-канцлер Герхард Шредер, а также некоторые политики, на встрече лидеров восточных земель ФРГ в Берлине прозвучали решительные заявления. «Мы совершенно четко за отмену санкций», — цитирует Berliner Morgenpos премьер-министра федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэлу Швезиг, сказанные после официальной части встречи. Политик также отметила, что санкции неэффективны, но негативно влияют на предприятия сельскохозяйственной и пищевой промышленности восточной части Германии.

В свою очередь газета Handelsblatt приводит слова другого участника, премьер-министра Саксонии Анхальта Райнера Хазелофа. Он заявил, что влияние санкций на восточногерманские компании ощущается острее, чем в западной части страны, и призвал будущее правительство обсудить тему снятия санкций с России.

Шведт находится примерно в 100 километрах от Берлина, на границе с Польшей, пишет по тому же поводу Der Spiegel. Этот город – одно из очень немногих мест в Германии, где до сих пор процветают отношения между немцами и русскими. Здесь перерабатывается нефть из России, примерно 20 млн тонн в год. И в структурно слабом регионе все еще имеется несколько тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Политики от Бранденбурга до Саксонии требуют улучшения отношений с Россией, предприниматели предлагают отменить санкции, добавляет издание. «Шпигель» цитирует премьер-министра земли Бранденбург Дитмар Войдке (партия СДПГ): «Мы должны и хотим работать вместе в интересах мирного сосуществования», говорит он по поводу диалога с Россией. Журнал поясняет, что несколько дней назад Войдке был в Шведте с бывшим федеральным канцлером Герхардом Шредером, председателем совета директоров российской энергетической компании «Роснефть», где присутствовал и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

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