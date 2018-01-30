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Москва, 30.01.2018

Крым предупредили о новых диверсиях

«Expert Online» 2018

Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики получило в свое распоряжение список фамилий  военнослужащих Украины, которые были подготовлены для проведения диверсионных актов в Донбассе и в Крыму, сообщает РИА новости. Всего в списке опубликованном на сайте ведомства значится 15 фамилий.

Отмечается, что информация о формировании украинских диверсионно-разведывательных групп получена оперативным путем, подтвердил руководитель пресс-службы МГБ ЛНР Евгения Любенко, который также сообщил, что в группу вошли бойцы 8-го отдельного полка спецназначения Главного управления разведки министерства обороны Украины, "прошедшие разведывательно-диверсионную подготовку и, соответственно, имеющие боевой опыт".

Сведения ЛНР подтвердил ранее военнослужащий 8-го полка спецназначения ВСУ Иван Деев, который был задержан сотрудниками министерства госбезопасности республики. 

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