Маркетинг-кит: виды, особенности, эффективность

Маркетинг-кит представляет собой набор маркетинговых материалов в бумажной или электронной форме (лучше всего – и в той, и в другой). Он предназначен для действенной до-продажи истории фирмы, то есть для представления потенциальным партнерам или клиентам сведений о ее проектах, товарах или услугах.

Маркетинг-кит выполняется не в виде брошюры, а на кольцах. Такой подход обусловлен двумя факторами: во-первых, папку на кольцах психологически сложнее выбросить, чем всевозможные буклеты и проспекты, во-вторых, в папку на кольцах можно со временем добавлять новые актуальные материалы.

Необходимость использования маркетинг-кита вызвана следующими его особенностями:

Высокая эффективность в качестве инструмента для рекламы и PR. С его помощью можно создавать все необходимые проекты, в том числе рекламные листовки, брошюры, веб-сайты и лендинги.

Высокая эффективность в качестве инструмента для структурирования опыта фирмы.

Высокая эффективность в качестве инструмента для разработки маркетинговой стратегии.

Обеспечение возможности выделиться на фоне конкурентов.

Возможность использования маркетинг-кита для облегчения переговоров с клиентами и партнерами фирмы.

Экономия времени за счет исключения необходимости регулярно готовить новые маркетинговые материалы.

Чтобы успешно решать все перечисленные задачи, необходить заказать маркетинг кит, который бедут содержать следующие элементы:

Ответ на вопрос, какие проблемы клиента решает фирма.

Перечень производимых фирмой товаров или оказываемых фирмой услуг.

Конкурентные преимущества фирмы.

Основные сведения о фирме, включая историю ее развития, учредителей, секреты успешности.

Успешные кейсы фирмы, в которых демонстрируется польза, полученная ее клиентами.

Команда. Здесь описывается коллектив фирмы, чьи профессиональные способности позволили ей добиться успеха.

Описание производственного процесса, в ходе которого фирмой осуществляется выпуск продукции или оказание услуг.

Рекомендации и отзывы клиентов и партнеров фирмы.

Лицензии, сертификаты, награды.

Сведения об участии фирмы в конференциях, выставках, статьи о ее деятельности, опубликованные в средствах массовой информации.

Описание «идеального клиента», в котором рассказывается о том, на кого ориентирована фирма.

«Следующий шаг». Данная страница играет очень важную роль, поскольку она объясняет, какие действия потенциальному клиенту нужно совершить для начала сотрудничества с фирмой.

Выше описаны только главные страницы маркетинг-кита, являющиеся обязательными. Они могут дополняться другими страницами в соответствии с особенностями фирмы. При возникновении затруднений с оформлением маркетинг-кита следует обратиться за помощью к профессиональным дизайнерам.