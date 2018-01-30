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Москва, 31.01.2018

Маркетинг-кит: виды, особенности, эффективность

«Expert Online» 2018

Маркетинг-кит представляет собой набор маркетинговых материалов в бумажной или электронной форме (лучше всего – и в той, и в другой). Он предназначен для действенной до-продажи истории фирмы, то есть для представления потенциальным партнерам или клиентам сведений о ее проектах, товарах или услугах.

Маркетинг-кит выполняется не в виде брошюры, а на кольцах. Такой подход обусловлен двумя факторами: во-первых, папку на кольцах психологически сложнее выбросить, чем всевозможные буклеты и проспекты, во-вторых, в папку на кольцах можно со временем добавлять новые актуальные материалы.

Необходимость использования маркетинг-кита вызвана следующими его особенностями:

  • Высокая эффективность в качестве инструмента для рекламы и PR. С его помощью можно создавать все необходимые проекты, в том числе рекламные листовки, брошюры, веб-сайты и лендинги.
  • Высокая эффективность в качестве инструмента для структурирования опыта фирмы.
  • Высокая эффективность в качестве инструмента для разработки маркетинговой стратегии.
  • Обеспечение возможности выделиться на фоне конкурентов.
  • Возможность использования маркетинг-кита для облегчения переговоров с клиентами и партнерами фирмы.
  • Экономия времени за счет исключения необходимости регулярно готовить новые маркетинговые материалы.

Чтобы успешно решать все перечисленные задачи, необходить заказать маркетинг кит, который бедут содержать следующие элементы:

  • Ответ на вопрос, какие проблемы клиента решает фирма.
  • Перечень производимых фирмой товаров или оказываемых фирмой услуг.
  • Конкурентные преимущества фирмы.
  • Основные сведения о фирме, включая историю ее развития, учредителей, секреты успешности.
  • Успешные кейсы фирмы, в которых демонстрируется польза, полученная ее клиентами.
  • Команда. Здесь описывается коллектив фирмы, чьи профессиональные способности позволили ей добиться успеха.
  • Описание производственного процесса, в ходе которого фирмой осуществляется выпуск продукции или оказание услуг.
  • Рекомендации и отзывы клиентов и партнеров фирмы.
  • Лицензии, сертификаты, награды.
  • Сведения об участии фирмы в конференциях, выставках, статьи о ее деятельности, опубликованные в средствах массовой информации.
  • Описание «идеального клиента», в котором рассказывается о том, на кого ориентирована фирма.
  • «Следующий шаг». Данная страница играет очень важную роль, поскольку она объясняет, какие действия потенциальному клиенту нужно совершить для начала сотрудничества с фирмой.

Выше описаны только главные страницы маркетинг-кита, являющиеся обязательными. Они могут дополняться другими страницами в соответствии с особенностями фирмы. При возникновении затруднений с оформлением маркетинг-кита следует обратиться за помощью к профессиональным дизайнерам.

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