МОК получил новый повод для беспокойства

Международный олимпийский комитет обеспокоен возможной уязвимостью контейнеров для допинг-проб, которые будут использоваться во время Олимпийских игр в Южной Корее, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее появилась информация о ненадежности новейших контейнеров BEREG-KIT компании Berlinger, которые могут быть вскрыты вручную, в случае если проба была заморожена. С этой проблемой к компании производителю уже обратились представители антидопингового агентства и получили заверение в безосновательности подобного рода беспокойств, поскольку в Berlinger не выявили никаких проблем с безопасностью контейнеров.

Международный олимпийский комитет со своей стороны также обратил внимание WADA на проблему и отметил, что организация хочет удостовериться в том, что «допинг-тестирование в Пхёнчхане будет проведено надежным способом».

МОК уверен, что в антидопинговом агентстве будут приняты все меры безопасности и решение проблемы будет найдено.

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