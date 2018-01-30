В госдепе уверяют, что якобы сорвали миллиардные контракты по закупке вооружения в России

Под действие новых антироссийских санкций могут попасть иностранные компании, которые покупают вооружение у РФ, а также ведут бизнес с оборонным сектором и разведкой России, сообщает РИА новости.

Госдеп рассчитывает, что новый закон о санкциях станет препятствием для новых сделок и контрактов с российским оборонным сектором со стороны иностранцев.

«С учетом длительного времени, связанного с крупными военными сделками, результаты этих усилий только начиняют быть осязаемыми», — цитирует агентство представителя госдепа США, который сообщил, что департамент имеет сведения о сорванных контрактах на миллиарды долларов по закупке оружия у России.

Источник РИА Новости заявил, что основная цель антироссийских санкций «оказание давления на Россию» из-за ситуации на Украине, а также «вмешательства России во внутренние дела других стран и нарушений прав человека».

В то ж время реальных данных об отмененных из-за угрозы санкций контрактов источник не приводит, и вероятнее всего, это попытка выдать желаемое за действительное. Международный оружейные сделки являются длительными и многоэтапными. На их скорость могут влиять разны факторы. Но ни об одной отмененной подобной сделке ничего не известно.

