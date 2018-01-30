Владимир Путин отреагировал на «кремлевский доклад»

Администрация США передала в конгресс так называемый «кремлевский доклад» - перечень 210 российских чиновников высшего ранга и крупных бизнесменов. Список не является санкционным, но может «лечь в основу новых решений Белого дома». Впрочем, паниковать или радоваться по этому поводу рано. Администрация президента Дональд Трамп пока лишь формально отреагировала на требование прошлогоднего закона о санкциях. Хотя, вполне возможно, что его или следующая администрация не преминут при случае воспользоваться этим инструментом

Разведка донесла

Закон CAATSA (расшифровка в переводе означает «О противодействии противникам Америки посредством санкций») был принят конгрессом со строгим дедлайном — 29 января. К этой дате министерству финансов, госдепартаменту и управлению директора Национальной разведки (ведомство, координирующее деятельность всего американского разведывательного сообщества, включающего в себя 16 спецслужб) вменялось в обязанность подготовить детальный «черный список», основанный на открытых и закрытых источниках.

Последнее дало пищу для предположений, будто доклад вовсе никогда не увидит широкая публика. Данные разведки есть данные разведки. Но предположения оказались ошибочными. Большая часть доклада конечно засекречена, но сам «черный список» был опубликован.

Почти вся президентская рать

Первое впечатление от перечня российских «противников» Америки: его будто автоматически скопировали с сайтов высших российских государственных органов или влиятельных госкомпаний. «Противники США» в докладе поделены на четыре большие группы: «Администрация президента», «Кабинет министров», «Другие высокопоставленные политические лидеры» и «Олигархи».

Всего в списке – 210 фамилий. Есть в нем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава президентской администрации Антон Вайно, его первые замы Алексей Громов и Сергей Кириенко, помощник президента Владислав Сурков, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также представители силового блока — секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Минобороны Сергей Шойгу, генпрокурор Юрий Чайка, глава СКР Александр Бастрыкин, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСБ Александр Бортников, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава Сбербанка Герман Греф и многие другие чиновники и бизнесмены. В список попало правительство России в полном составе, включая премьер-министра Дмитрия Медведева, руководители всех ведущих ведомств и госкорпораций. Не попали в список, скажем, глава Центробанка Эльвира Набиуллина — действительно, в правительство она не входит, или, например, Анатолий Чубайс. То ли «Роснано» признано не достаточно серьезным институтом, то ли как политический лидер он уже не воспринимается. Нет в докладе и главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, который в настоящее время готовит программу действий в экономике.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не предаваться эмоциям и спокойно проанализировать «кремлевский доклад» минфина США, сообщило агентство ТАСС. Он также сказал, что Владимир Путин сегодня же, во вторник даст оценку докладу на встрече со своими доверенными лицами.

И действительно, на встрече со своими доверенными лицами Владимир Путин прокомментировал доклад министерства финансов США: «Что касается вот этого списка… Вся администрация президента, как вы сказали, всё правительство, весь бизнес: за каждым из этих людей и за каждой из этих структур стоят рядовые граждане нашей страны, трудовые коллективы, целые отрасли производства. То есть, по сути, всех нас, все 146 млн занесли в какой-то список». По поводу отсутствия в списке его собственной фамилии, а вопрос об этом был ему задан, Владимир Путин сказал: «Обидно».

Назвав доклад недружественным актом, Путин отметил: «Он осложняет и без того в тяжёлом положении находящиеся российско-американские отношения и наносит вред, безусловно, международным отношениям в целом. Те, кто делает это, они занимаются в основном внутренней своей политикой, они атакуют избранного президента», — что, очевидно, относится к Дональду Трампу.

Практические последствия

Что касется последствий публикации нового документа американского Минфина, то судя по тому, что о нем известно, прямых последствий (в виде заморозки активов, например – это предлагали сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио, представившие в январе соответствующий законопроект) не будет. «Кремлевский доклад» может стать основой для принятия конкретных санкций в будущем, но и только. Причем он не наделяет (и не мог наделить) таким правом органы исполнительной власти США. Это доклад конгрессу. По существу, CAATSA – это рекомендательный документ для конгресса, а также для президента Трампа, некое указание лиц, к которым, что называется, нужно внимательнее присмотреться. В стратегии давления на Россию, которой со времен Барака Обамы последовательно придерживаются США, «кремлевскому докладу» отведена довольно-таки важная роль. Американское давление на другие страны часто осуществляется в расчете на раскол местных элит.

Чаще такая тактика не приносит эффекта. Но иногда и приносит. Яркий пример – соседняя Украина, где в конце девяностых, точечная работа с окружением президента Леонида Кучмы в итоге позволила канализировать общественное недовольство главой украинского государства в нужное для США русло. Это произошло, когда украинский президент, с точки зрения тогдашней американской администрации, взял слишком сильный «восточный» крен в своей внешней политике. Правда, Украина 2004 года уж слишком отличалась от России 2018 года. Одно из таких отличий: сейчас США, несмотря на трескучую антикремлевскую риторику явно заинтересованы не в конфронтации, а в сотрудничестве с Москвой.

Российский ответ на «черный список» в виде экономических санкций американская экономика не почувствует. Российских инвестиций в США и американских – в нашей стране не так уж и много. А вот политические связи России и Америки последнее время заметно окрепли. Без Москвы, как убедились в Вашингтоне, невозможно ни сирийское урегулирование, ни решение проблем с Северной Кореей. Значит, Трамп будет крайне неохотно идти на реальное, а не словестное обострение отношений с Россией.

Правда, американская дипломатия славится своей способностью работать на перспективу. В целом, «кремлевский список» заставляет вспомнить изречение президента Теодора Рузвельта: «говори мягко, но держи в руках большую дубину и ты далеко пойдешь». В качестве такой дубины, которой США наверняка попытаются воспользоваться, когда и если интересы Америки и России разойдутся, и изготовлен «черный список». Впрочем, по поводу размахивания ею можно вспомнить еще и пословицу о том, что дурацкое дело не хитрое.