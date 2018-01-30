Медведев попал в «кремлевский список» США

Премьер-министр России Дмитрий Медведев попал в «кремлёвский доклад» Минфина США, сообщает РБК.

Также в список попали все федеральные министры, которые потенциально могут попасть под санкции.

В докладе также упоминаются глава Минобороны России Сергей Шойгу, министр финансов России Антон Силуанов, министр энергетики России Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Сегодня Министерство финансов США опубликовало список российских политиков и бизнесменов, которые могут попасть под санкции. В так называемый «кремлевский список» вошли бизнесмены Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Михаил Фридман, Юрий Мильнер, пишет агентство Bloomberg.

Всего в списке 96 олигархов, чье состояние превышает $1 млрд, и 114 чиновников, также присутствуют в списке и главы госкорпораций.

Отмечается, что в засекреченном приложении к «кремлевскому списку» возможно присутствуют россияне не обладающие столь весомым личным капиталом, но зато, входящие в число высших должностных лиц.

В список включены также чиновники из руководства администрации президента РФ Антон Вайно, Алексей Громов, Дмитрий Песков и Владислав Сурков.

Помимо названных олигархов в список попали крурные предприниматели Алишер Усманов, Сулейман Керимов, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков, Евгений Касперский, Петр Авен.

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