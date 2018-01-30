Прогноз рынка климатической техники и кондиционеров в 2018 году

Анализируя состояние рынка климатической техники за последние несколько лет, аналитики сделали неутешительные выводы – спад производства из-за снижения потребительского спроса. Так же было отмечено снижение доходов продавцов, чьи объемы продаж сохранились на прежнем уровне. Это связано с тем, что покупатели больше отдавали предпочтение не японским и корейским производителям, а китайским компаниям, чья продукция дешевле. Плюс, установленная климатическая техника в конце 90-х-начале 2000 гг., за счет высокого качества продолжает работать. Производительность и надежность японской и корейской техники полностью отвечает заявленным стандартам и гарантиям, что повлияло на уровень продаж на рынке замен в период с 2010 по 2017 год.

Какие факторы влияют на объемы продаж?

По предварительным оценкам ситуация на рынке в 2017 году начала меняться, и уже, начиная с 2018 года эксперты прогнозируют рост продаж. На это повлияет два фактора: начинает выходить из строя техника, установленная более десяти лет назад, ввод нового жилья и объектов коммерческого назначения. Если вплоть до конца 2017 года количество вводимых в эксплуатацию объектов снижалось в процентном соотношении, то с 2018 года до 2020 запланировано увеличение до 100 млн. кв. м. жилья. Именно это и дает основание для прогнозирования увеличения спроса на кондиционеры для бытовых и коммерческих нужд.

Современные модели кондиционеров среднего класса не обладают теми качественными характеристиками, как модели, предлагаемые дорогими брендами в конце 90-х. Поэтому и срок службы их значительно меньше. Получается, что в этом году рынок замены должен расти, что напрямую окажет влияние на объемы продаж. Потребители, которые имеют опыт эксплуатации недорогих кондиционеров, второй раз сделают ставку на качество, а значит, прогнозируется рост продаж брендовых кондиционеров премиум-класса.

Изменились требования покупателей, на что очень активно отреагировали производители. Климатическая техника стала более функциональной, удобной, бесшумной, компании вложили немало инвестиций в разработку стильных дизайнов. Все это способствует желанию потребителей сменить устаревшую модель на современную технику. Инновации стали одним из решающих факторов, оказывающих влияние на потребительский рынок, учитывая, что сейчас появляется все больше «умных» кондиционеров, реагирующих на присутствие человека в помещении изменением режима работы и поддержанием нужного уровня температуры.

Экспорт и импорт кондиционеров

Огромную долю отечественного рынка составляют импортные кондиционеры. Но при этом можно увидеть, что за последнее десятилетие существенно изменилась ситуация. На рынок стали выходить отечественные производители климатической техники, более того, некоторые известные компании открывают свои представительства в стране. К сожалению, из-за курсовых колебаний и нестабильной экономической ситуации наблюдалось повышение цен на импортную продукцию. Хотя многие компании отметили, что из-за перераспределения приоритетов и повышения спроса на сплит-системы, мульти-сплит системы и полупромышленные кондиционеры был заметен рост продаж.

Согласно социологическим опросам, большинство компаний в 2018 году ожидают рост продаж на рынке бытовой климатической техники. Что касается промышленных и государственных заказов, то многие из опрошенных рассчитывают на их улучшение ситуации после президентских выборов, так как они допускают вероятность снижения количества тендеров в первом квартале 2018 года.