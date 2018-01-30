«Роснефть» и «Башнефть» повысили кредитные рейтинги

Агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг «Роснефти» до инвестиционного уровня – “Baa3” со стабильным прогнозом, что привело к повышению кредитного рейтинга «Башнефти» до аналогичного уровня. Таким образом, в настоящее время контролируемая «Роснефтью» «Башнефть» имеет два кредитных рейтинга инвестиционного уровня (Moody’s – “Baa3” и Fitch – “BBB-”) от «большой тройки» международных рейтинговых агентств.

По мнению аналитиков Moody’s, кредитный рейтинг «Роснефти» сегодня выше суверенного кредитного рейтинга страны, что свидетельствует о высокой кредитоспособности компании.

Кроме того, крупнейшие международные инвестиционные банки повысили свои рекомендации по акциям компании до «покупать» и целевые цены (Credit Suisse, Citi).

Если говорить о стоимости акций «Роснефти», то с начала года она выросла на Московской бирже на 21,7%, а в Лондоне рост составил 27,9%, существенно опередив большинство международных конкурентов и динамику нефтяных котировок. Также в январе 2018 года в Лондоне и Сингапуре прошли презентации новой стратегии компании до 2022 года.

«Очевидно, что рынок позитивно воспринял бизнес-ориентиры "Роснефти", в числе которых рост свободного денежного потока, возможность увеличения дивидендных выплат, удержание лидерства по удельным затратам в добыче и снижение операционных расходов на 2-3% в год, интенсификация добычи нефти и развитие газового бизнеса», - рассказал глава аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов.

Глава компании «Атон» Александр Корнилов, считает, что добыча на отдельных активах «Роснефти» продолжат расти, несмотря на ограничения в рамках обязательств по добыче. Компания сосредоточится на месторождениях с дополнительными налоговыми льготами таких как, «Юганскнефтегаз», где потенциал добычи уже достиг 70 миллионов тонн в год.

«Нефть, добываемая с ряда месторождений «Юганска», относится к трудноизвлекаемым запасам, а это дает определенные налоговые льготы. Та же история – с "Няганьнефтегаз" и с рядом других активов, где также есть трудноизвлекаемые запасы», - резюмировал Корнилов.

«Очень редко бывает так, чтобы рейтинг компании превышал рейтинг страны, откуда эта компания. Это случается крайне редко. Когда-то много лет назад я бы на семинаре в Москве, и преподаватели говорили, что теоретически такое, конечно, возможно, но практически данный сценарий почти исключен. И его реализация говорит не только о высокой надежности обязательств компании «Роснефть», но и о том, что все разговоры, что будто бы у «Роснефти» большие долги и что она якобы «попала» в Венесуэле – это пустое. Получается, что «Роснефть» – более надежный заемщик, чем Министерство финансов Российской Федерации. - уверен директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев,

Я думаю, что это позитивное решение агентства Moody’s скажется на капитализации: инвесторы начнут покупать ОДР и акции «Роснефти» на Московской бирже. Потому что инвестиционная категория – это все-таки инвестиционная категория. Есть фонды, которые могут покупать акции только тех компаний, у которых есть инвестиционный рейтинг. Это будет небыстро – это вопрос месяцев, но это будет" - считает он.



