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Москва, 30.01.2018

Курс рубля перешел к резкому росту после публикации «кремлевского доклада»

«Expert Online» 2018
  • Курс рубля перешел к резкому росту после публикации «кремлевского доклада»
Алексей Павлишак/ТАСС

Курс рубля во вторник перешел к резкому росту к доллару, прибавляя 40 копеек. Курс доллара на 14:29 мск составляет 55,91 рубля.

Публикация так называемого "кремлевского доклада" не оказала заметного влияния на трейдеров. Торги во вторник открылись нейтрально. Российский рубль в большей степени ориентируется на движения доллара на международных рынка.

Во вторник американская валюта после краткосрочной коррекции снова перешла к падению к основным валютам. Индекс доллара снижается на 0,33% - до 88,88 пункта.

Ранее администрация США передала в конгресс «кремлевский доклад» - перечень 210 российских чиновников высшего ранга и крупных бизнесменов. Список не является санкционным, но может «лечь в основу новых решений Белого дома», отметили авторы доклада. 

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