СМИ узнали цену нового смартфона Samsung Galaxy S9

Стартовая цена флагманского смартфона Samsung Galaxy S9 и S9+ будет немногим выше предшественника Galaxy S8, сообщает издание ETNews.

Новинка для пользователей Южной Кореи обойдется в 890-935 долларов. Смартфон предыдущей модели можно приобрести за 875 долларов.

Отмечается, что обе модели будут схожи по дизайну. Samsung Galaxy S9 в наследство от предыдущей модели достались безрамочный Infinity Display с соотношением сторон 18:9, набор сенсоров. Также пользователи смогут оценить по достоинству камеры для селфи и биометрической разблокировки аппарата. У S9 отсутствует кнопка Home.

Модели различают лишь размер дисплея Super AMOLED: у нового Galaxy он равен 5,8-дюймам. Как отмечается, у S9+ дисплей будет равен 6,2 дюймам. Новые модели снабжены камерой на 12 мегапикселей, а также имеют возможность снимать 480 кадров в секунду.

В Samsung сообщили, что флагманы Galaxy S9 и S9+ будут презентованы 25 февраля в рамках выставки Mobile World Congress в Барселоне.

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