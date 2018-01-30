Поделили вещание: стало известно, какой канал покажет открытие Олимпиады

«Первый канал», «Россия 1» и «Матч ТВ» распределили между собой трансляции Олимпийских игр, которые стартуют в Южной Корее 9 февраля 2018 года.

Так, транслировать открытие Олимпиады без российского триколора будет«Матч ТВ», а закрытие, где спортсмены смогут идти под российским флагом,— «Первый канал», сообщает «Коммерсантъ». Телеканал «России 1» будет транслировать первые гонки по биатлону и российско-американский матч по хоккею.

Как рассказали источники издания в телекомпаниях, это уже сложившаяся практика, когда самые рейтинговые трансляции делят между собой «Первый» и «Россия 1». Остальные соревнования, которые не попадают в сетку вещания этих каналов, забирает себе «Матч ТВ».

Корректировка сетки трансляций «Первого» и ВГТРК проходила в этот раз в ежедневном режиме из-за отсутствия конечных данных по количеству российских атлетов, которые поедут в Южную Корею, и, как результат, неопределенности по видам спорта, в которых примут участие спортсмены из России.

Напомним, Олимпийские игры в Южной Корее пройдут в этом году с 9 по 25 февраля. К данному моменту известно о 169 атлетах из России, которые поедут на соревнования. От участия в Играх из-за допингового скандала были отстранены ведущие спортсмены России. На открытии Олимпиады и в течение всех дней ее проведения российский флаг попадает под запрет, который будет снят только в день закрытия Олимпийских игр.

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