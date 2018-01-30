Суд осложнил жизнь big data в России

Контакты и контракты

Девятый арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил иск социальной сети «ВКонтакте» к компании «Дабл» (бренд Double Data), разработчику программного обеспечения для анализа большого объема данных. Суть претензий соцсети к компании, рассказывает РБК, заключалась в том, что она собирала сведения о ее пользователях: фамилии, имена, места работы и учебы и другую открытую информацию, после чего использовала ее в коммерческих целях.

Так, Double Data продавала полученные данные банкам; те, в свою очередь, применяли ее при оценке кредитоспособности заемщиков. Среди покупателей данных было и Национальное бюро кредитных историй, оказавшееся соответчиком по иску. При этом ни соцсеть, ни ее пользователи разрешения на извлечение информации и ее коммерческое использование не давали. «Дабл», в свою очередь, утверждала, что использовала программы собственной разработки для получения информации, размещенной в общедоступных источниках данных в интернете.

В октябре 2017 года суд первой инстанции полностью отклонил все требования «ВКонтакте». Теперь же по результатам рассмотрения поданной социально й сетью апелляции, суд запретил собирать и анализировать сведения о пользователях сети «ВКонтакте» в коммерческих целях.

Новое решение уже оценили участники рынка и заинтересованные стороны: по их мнению, происходящее может затормозить развитие сервисов big data.

Действительно, рынок торговли больших данных крайне перспективный и потенциально гипердоходный, так как эти данные востребованы во всех отраслях, говорит эксперт Госдумы, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов. И хотя в законодательстве пока нет обозначения того, что такое big data, дело не в этом понятии, а в персональных данных, которые являются исходными для превращения в «большие данные». И вот в этом случае отношении компания-ответчик, несомненно, нарушила положения действующего закона о персональных данных, которым предусмотрено ряд требований и ограничений к такой деятельности, уверен Куликов. Таким образом, делает вывод он, суд принял верное решение, а аргументы в духе «рынок big data – это формирующийся рынок и тут надо извлекать прибыль», — несостоятельны, так как извлечения прибыли не должно происходить в нарушение законов.

Границы для «больших данных»

И все же, уверен управляющий партнер юридической компании HEADS Consulting Александр Базыкин, данное решение – это интересный прецедент, который, можно надеяться, подтолкнет активность законотворцев в сторону разграничения «персональных данных» и «пользовательских данных», различия между которыми пока очень расплывчаты, что и порождает такую судебную полемику.

В мировой практике, рассказывает юрист, действительно нет запрета на сбор информации пользователей в Facebook или LinkedIn, но в России сейчас есть своя специфика, связанная с государственной безопасностью: а что, если разрешить собирать данные пользователей, и этим начнут заниматься иностранные организации? А определить, иностранная это организация или российская, аффилированная с иностранной, порой очень сложно.

Вероятно, считает Александр Базыкин, власти осознают, что российские сегменты соцсетей — это, во-первых, огромный пласт неструктурированной пока информации о гражданах, а, во-вторых — большое поле для манипулирования общественным мнением, поэтому пока риторика о пользовательских данных в судах запретительная. Скорее всего, соглашение с пользователем в дальнейшем эволюционирует в вид, в котором можно будет выбирать, согласен ли пользователь предоставлять свои данные третьим лицам, или не согласен.

Также вероятно, говорит эксперт, соглашение будет не в интересах пользователя, то есть предоставление своих данных станет обязанностью, а не правом. Данные пользователей — это новое золото, и не нужно думать, что соцсеть хочет их хранить и никому не отдавать: скорее всего, соцсеть хочет сама их дорого продавать, вместо того, чтобы какие-то организации это получали бесплатно. Такие данные стоят очень дорого, так как они являются ключом к кредитоспособности и потребительским привычкам существующих и потенциальных клиентов финансовых организаций, ключом, которые превосходит любые анкеты. У государства же первоочередная задача — не принести пользу или вред «большим данным», а не дать этим данным утечь за границу, чтобы это не угрожало государственной безопасности.

Что касается вопроса, кому же все-таки принадлежат данные пользователя, то, считает Александр Базыкин, этот момент и может стать краеугольным в решениях судов, поскольку согласно правилам самой соцсети, именно пользователи являются обладателями информации. Они самостоятельно определяют уровень закрытости информации о себе и если открывают ее, то формально соцсеть не может ограничить кого-либо в сборе этой информации, заключает юрист.

Серьезный прецедент

Но пока суд все же встал, очевидно, на ту точку зрения, что если чего-то формально не может социальная сеть, то это может сделать по ее запросу суд. Любопытно будет увидеть, как теперь уже сети будут отбиваться от пользователей, если они, то есть практически мы все, начнем приводить те же аргументы, которые использовал победитель данного судебного процесса. Это могут делать отдельные пользовататели или их группы, обращаясь в суд или в надзорные ведомства. Претензии по поводу обращения с пользовательскими данными уже предъявлялись, скажем, Facebook антимонопольной службой ФРГ.

Но для нас это — гипотетическое будущее, а пока пользователи могут быть довольны, что их данные оказались под защитой. Для бизнеса же, работающего с подобными данными (в том числе с клиентскими базами и пр.) это очень серьезный прецедент, требующий тщательного изучения.