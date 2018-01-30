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Москва, 30.01.2018

Цены на нефть ползут вниз

«Expert Online» 2018

После достижения в конце прошлой недели максимума более чем за три года цены на нефть эталонных марок продолжают ползти вниз. Нефтяные фьючерсы по Brent завершили торги 29 января снижением на 1,5%. К данному моменту цена за барель нефти составляет 69,38 $.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 по Москве стали дешевле на $0,5 (0,72%) и достигли цены до $68,96 за баррель. За день до этого их цена упала на $1,06 (1,5%) и составляла $69,46 за баррель, сообщает Интерфакс. К настоящему моменту все еще актуален продолжительный восходящий тренд, хотя сейчас уже постепенно начинают формироваться признаки слабости этой тенденции.

Спад цены происходит из-за растущей коррекции по доллару и роста доходности американских облигаций, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Специалисты отмечают, что беспокоиться по текущему положению можно будет  в случае закрытия сессии ниже отметки $68,2 по Brent. В таком случае инициатива прейдет на сторону продавцов.

Отмечается, что  подобное влияние на рынок оказала новость о дополнительных действующих нефтедобывающих установок в США. Сообщается, что их количество выросло на 12 единиц и достигло 759. Данные передает нефтесервисная компании Baker Hughes. Экономист по энергетике WTRG Economics Джеймс Уильямс отметил, что недельный рост «был максимальным с марта, и всего 8 буровых отделяет нас от прошлогоднего рекорда, зафиксированного 11 августа».

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