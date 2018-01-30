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Москва, 30.01.2018

У России появится новый бомбардировщик

«Expert Online» 2018

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации), который пришел на смену Ту-160 получит новую аэродинамическую схему, пишет «Оружие России», ссылаясь на интервью вице-премьера Дмитрия Рогозина.

«ПАК ДА, предназначенный для выполнения задач самолетов дальней авиации, обойдется дешевле сверхзвукового Ту-160, поскольку принадлежит к дозвуковому классу самолетов», - сообщает чиновник, который рассказал и о сроках появления нового бомбардировщика. К испытанию ПАКа приступят к 2023-2024 годам. КБ Туполев в данный момент приступил к активной фазе проектирования.

«Даже внешне он не будет похож на наше понимание традиционного облика самолета. Это такое летающее крыло, самолет XXI века», - продолжи Рогозин.

Напомним, что Ту-160, предшественник нового самолета, считается самым большим «сверхзвуком» в мире. Его появление стало ответом на американский B-1 Lancer. ТУ-160 способен развивать скорость до 2230 километров в час, пролетая расстояние 13 900 километров. Самолет способен подниматься на высоту 22 километра и перевозить до 40 тонн вооружения. Размах его крыла достигает 56 метров.

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