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Москва, 30.01.2018

В России заговорили о «разрыве отношений» между РФ и США

«Expert Online» 2018

Включение в «кремлевский список» американского Минфина почти всего Кабмина России свидетельствует о «фактическом разрыве» отношений между странами, считает член Совета Федерации России Владимир Джабаров, передает РИА новости.

«Ответ, конечно, будет. И он будет достойным. Они абсолютно не соразмерны тому, что вменяется в вину России»», — цитирует Джабарова РИА новости.

Спикер при этом не упомянул, что «кремлевский список» пока не вводит новые санкции, лишь делает их введение против указанных лиц вероятными.

Напомним, сегодня в США был представлен широкой общественности  кремлевский доклад, в списке которого оказались 210 человек – 114 чиновников и 96 «олигархов».

Среди которых руководители администрации президента Владимира Путина, его помощники и советники, премьер-министр Дмитрий Медведев и весь кабинет министров, руководители спецслужб, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководители госбанков и госкомпаний.

Новые санкции США против России: Три сценария

Санкции США против РФ. Кремлевский доклад: Минфин США представил Конгрессу «кремлевский доклад», в нем 210 имен

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