25 января в Совете Федерации РФ (Новый Арбат, 19) состоялась конференция «Международные и национальные экономические программы как инструмент развития регионов Российской Федерации»

Конференцию посетили более 35 послов и торгпредов, приехали представители более 40 субъектов РФ в лице заместителей губернаторов и министров, а также руководители региональных и межгосударственных корпораций развития, технополисов, кластеров, особых экономических зон, центров компетенций и ГЧП, общественных организаций и ассоциаций, ведущих предприятий, банков и др.

На пленарной сессии присутствовало более 500 участников, а в работе финальных сессий приняли участие более 150 человек, включая иностранных делегатов.

Конференция ставила перед собой практические задачи, вызванные многочисленными обсуждениями проблем российской экономики, изучения ее особенностей на современном этапе, определения путей дальнейшего развития. Мы постарались собрать мнения регионов России, федеральных органов исполнительной власти, представителей иностранных государств о том, какие меры необходимо принять, чтобы более эффективно вести внешнеэкономическую деятельность российских предприятий, создать оптимальные условия для работы иностранных инвесторов в России, а также российских компаний зарубежом.

Мурадов Георгий Львович, заместитель Председателя президиума РАМС, заместитель Председатель Совета министров Республики Крым - Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте РФ

Емельянов Михаил Васильевич, Первый заместитель Председателя Комитета ГД по государственному строительству и законодательству

Ганзя Вера Анатольевна, Депутат Государственной Думы ФС РФ, Член Комитета ГД по бюджету и налогам

Поденок Андрей Евгеньевич, Президент МОО "Московская Ассоциация Предпринимателей"

Русляков Виктор Иванович, заместитель главы Администрации Липецкой области, руководитель Представительства Липецкой области при Правительстве РФ

Мовчан Сергей Николаевич, Вице-губернатор Санкт-Петербурга

Потемкин Владимир Васильевич, заместитель Губернатора Калужской области, руководитель Представительства Калужской области при Правительстве РФ

Захаров Дмитрий Николаевич, руководитель представительства Ямало-Ненецкого АО при Правительстве РФ

Силий Денис Александрович - Первый заместитель руководителя Представительства Правительства Калининградской области при Правительстве РФ

Открыл конференцию Николай Иванович Рыжков, член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Совместно с Николаем Ивановичем вел пленарную сессию Алексей Петрович Майоров, первый заместитель Председателя Комитета СФ по экономической политике Алексей Майоров. На пленарной сессии выступили:

В ходе конференции прозвучали выступления иностранных представителей – Полномочного Министра Посольства Японии в РФ Токуро Фуруя, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Никарагуа в РФ Хуана Эрнесто Васкеса Арайо.

Участники конференции высказали конкретные предложения по совершенствованию системы внешнеэкономических связей, которые лягут в основу дальнейшей законодательной работы.