Американские сенаторы просят Тиллерсона не дать России вмешаться в выборы в Мексике

Рекс Тиллерсон – глава Госдепа США – получил послание от сенатора-республиканца Марко Рубио и сенатора-демократа Роберта Менендеса, в котором они просят госсекретаря противодействовать попыткам России якобы вмешаться в предвыборную кампанию в Мексике, пишет The Hill.

По данным издания, в своём письме сенаторы пишут, что очень обеспокоены ростом количества попыток, направляемых из-за пределов этого региона и, прежде всегоиз России, повлиять на предвыборную кампанию в соседнем государстве.

При этом члены Сената уверены, что Россия намерена прибегнуть к «утонченным технологиям» для вмешательства в выборы в Мексике.

В связи с этими опасениями сенаторы убедительно просят главу внешнеполитического ведомства США поднять этот щекотливый и важный вопрос во время визита Тиллерсона в эту страну.

Всеобщие выборы пройдут в Мексике 1 июля 2018 года. В этот день будут избраны президент страны, 500 депутатов Конгресса и 128 членов Сената. Избранные в этот день депутаты, сенаторы и президент смогут в будущем избираться на второй срок (впервые в истории Мексики).

Действующий президент Энрике Пенья Ньето не может баллотироваться на второй срок в соответствии с Конституцией Мексики.

Все идет к войне