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Москва, 31.01.2018

«Прорыв-3»: армия России получит на вооружение новый танк

«Expert Online» 2018

Новый танк Т-90М или «Прорыв-3» в скором времени поступит  на вооружение армии России. Первая партия, по численности достаточная для формирования танкового батальона будет предоставлена для перевооружения в ближайшие месяцы, сообщили в научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод».

«В ближайшие месяцы мы сможем сказать, что Т-90М будет принят на вооружение. Первая партия танков Т-90М, если говорить военным языком, будет доведена до штатной численности танкового батальона», — цитирует ТАСС источник в «Уралвагонзавод».

Новый танк Т-90М благодаря сверхсовременному башенному модулю и мощному комплексу вооружения и автоматизированной системы управления огнем сможет существенно усилить свои боевые возможности. «Прорыв» имеет новейшую систему защиты от обстрела и снабжен автоматом сопровождения цели.

Отмечается, что 125-миллимитровая пушка Т-90М универсальна для всех типов, имеющихся на вооружении российской армии боеприпасов.

Несколько контрактов по гособоронзаказу между УВЗ и Минобороны на производство и поставку новой техники было подписано в ходе военно-технического форума «Армия-2017».  Согласно документам ожидается «изготовление и поставка как новых танков Т-90М, так и проведение работ по их модернизации».

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