Эксперт: Трамп не поддержит новые санкции против России

Администрация США во главе с Дональдом Трампом не стремится продолжать конфронтацию с Россией, вводя новые санкции, считает управляющий партнер юридической фирмы Marks & Sokolov, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс.

Об этом свидетельствует «кремлевский список», который стал вчера достоянием общественности.

Эксперт считает, что администрация подошла «к делу формально» и не намерена вводить новые антироссийские санкции, поскольку «ясно видны источники списка имен: кремлевский телефонный справочник и список Forbes», цитирует Маркса РИА новости.

«Я думаю, что администрация Трампа не заинтересована в наложении санкций на Россию. Так что они просто технически соблюли закон, предоставив список российских политиков и бизнесменов. Очевидно, что у них нет энтузиазма относительно санкций», — сообщил агентству Маркс, который считает, что на Трампа, скорее всего в этом вопросе, надавил конгресс.

«На администрацию Трампа может оказывать давление конгресс, особенно демократы, с тем, чтобы они наложили санкции на конкретных людей, но это посылает сигнал о том, что они не хотят идти путем санкций и вместо этого хотят найти пути сотрудничества с Россией», — добавил Маркс.

Напомним, вчера Минфин США опубликовал «кремлевский список», в который внесены российские политики и бизнесмены, как возможные кандидаты по введению против них санкций.

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