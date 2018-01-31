Фейсбук запретил биткойн

Передумали

Руководство социальной сети Facebook приняло решение блокировать любую рекламу, касающуюся криптовалют и бинарных опционов. В сети объяснили это решение нежеланием ассоциироваться в глазах пользователей с «обманными методами», которые вполне могут касаться рекламы биткоина и тому подобных активов.

«Мы вводим новую политику, которая запрещает рекламу финансовых продуктов и сервисов, связанных с вводящими в заблуждение или обманчивыми технологиями, такими как бинарные опционы и криптовалюта», — сообщила пресс-служба соцсети, попросив пользователей сообщать о публикациях, нарушающих новые правила.

Между тем, в начале января СМИ сообщили, что социальная сеть все же задумывается об использовании криптовалют. Так, главный исполнительный директор и основатель крупнейшей в мире соцсети Facebook Марк Цукерберг заявил, что его компании интересно исследовать, как она может использовать криптовалюты. «Мне интересно углубиться и изучить положительные и отрицательные аспекты этих технологий и самым лучшим образом использовать их в наших услугах», — сказал он.

Много проектов использовали эти сети для продвижения

Как причину запрета Facebook обозначил большое количество мошеннических проектов в сфере блокчейн, констатирует основатель группы компаний Blockchain.ru Дмитрий Мацук. В частности директор по управлению продуктами Facebook Роб Лезерн в своем блоге так прокомментировал новую политику: он написал, что эта политика запрещает рекламу криптовалют, бинарных опционов и ICO. Он также написал, что они хотят усложнить жизнь мошенникам.

Но самым важным, по мнению аналитика, является заявление Роба о том, что политику планируют пересмотреть и в дальнейшем. Решили рубануть с плеча, это странно конечно. И еще странно, что понятия «криптовалюты», «ICO» поставили в один ряд с бинарными опционами, с этим Мацук вообще категорически не согласен, по его словам, это разные вещи.

«Так что, если резюмировать — не тергетингом единым живем. Паблики не удаляют, а значит, что мы можем использовать KOL-ов, посевы и другие механизмы промоции, помимо таргетинга, — говорит он. — Facebook yt удаляет и не блокирует паблики криптовалютной и ICO тематик. Речь про ограничение рекламы.».

Для криптосообщества ограничение в соцсети значит то, объясняет эксперт, что нужно начинать искать другие каналы промоции, помимо Facebook и Instagram. На самом деле, очень много проектов использовали эти социальные сети для продвижения. Но исходя из вышесказанного, всерьез беспокоится нужно именно мошенникам, а не честным и полезным проектам. Так что, в глобальном смысле, этот ход может улучшить репутацию ICO, как механизма сбора денег, которую подпортили вышеупомянутые проходимцы. «Я считаю, что будущее такой технологии, как блокчейн, а в частности будущее криптовалюты не зависит от рекламных политик Facebook», — заключает Дмитрий Мацук.

Последствия могут быть какими угодно

Это продолжение выбранной Facebook стратегии на превращение соцсети из полупрофессионального сообщества, каким она сейчас является, в аполитичную площадку, где люди могут просто пообщаться, считает эксперт Госдумы и учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов. Фактически, можно сказать, что Facebook планируют сделать неким подобием «Одноклассников», убрав из него все то, что как раз и привлекало пользователей соцсети.

Также, говорит он, нельзя исключать, что их юристы перестраховываются потому, что американский регулятор SEC открыто запрещает американским гражданам участвовать в ICO. При таком подходе либо регулятор, в теории, может предъявить претензию к Facebook, либо обманутый участник мошеннического ICO —за недобросовестную рекламу, которую ему навязывала соцсеть.

Что касается вопроса о будущем криптовалют, то здесь по-прежнему можно много говорить и за и против, учитывая, что курс самой популярной монеты биткойна в этом январе серьезно потрепал нервы своим владельцам, говорит эксперт. На текущий момент он потерял 31% от своей недавней стоимости и торгуется на уровне чуть меньше чем 10 тыс. долл что тянет за собой к снижению и другие «монеты» — так за сутки Ripple потеряла 11%, «Эфир» — 6,5%, Litecoin — 8%. При этом сейчас также в США особое внимание приковано к возможны фактам искусственного надувания курсов криптовалют, и если ситуация приведет к выявлению неправомерных действий, последствия могут быть какими угодно.

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