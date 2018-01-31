Российский фондовый рынок проигнорировал «кремлевский доклад»

Российский фондовый рынок среагировал на «кремлевский список» Минфина США умеренно негативной тенденцией к снижению акций компаний, чьи руководители вошли в доклад, сообщает РБК.

По данным на 10:10 по московскому времени индекс МосБиржи, основной индикатор фондового рынка, снизился на 0,43% по сравнению с закрытием торгов в предыдущий день, до 2274,35 пункта, хотя в самом начале торгов он опускался до 2264,16 пунктов. Акции Сбербанка через 10 минут после начала торгов снизились к закрытию предыдущего дня на 0,5%, ВТБ — на 0,5%, «Роснефти» — на 0,8%, «Газпрома» — на 0,6%, ЛУКОЙЛа — на 0,8%.



Однако аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов сообщил изданию, что не стоит сбыть столь оптимистичными по дальнейшим прогнозам, так как сам факт появления списка несет в себе негативный оттенок в политическом плане.

«Минфин США основной удар может нанести ближе к президентским выборам, а возможно и раньше, что целиком совпадает с высказываниями главы министерства финансов США Стивена Мнучина, который в ходе слушаний в банковском комитете Сената во вторник заявил, что «санкции последуют в ближайшем будущем», – считает Дроздов.