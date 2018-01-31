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Москва, 31.01.2018

Германия разрешила строить «Северный поток 2» в территориальных водах

«Expert Online» 2018

Германия выдала компании Nord Stream 2  31 января разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода "Северный поток 2" в собственных территориальных водах, а также на строительство трубопровода по сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда, сообщает РИА новости.

Процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода - России, Финляндии, Швеции и Дании, идут по графику. 

Разрешение от Германии выдало горное ведомство Штральзунда. Документ дает официальное подтверждение о согласии германской стороны на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с законом об энергетической промышленности страны.

Уточняется, что в начале ноября 2017 года Горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на работы в районе континентального шельфа Германии, что является первым шагом и необходимым условием  для получения разрешения от Федерального ведомства по судоходству и гидрографии на дальнейшее строительство, которое "Северный поток 2" насчитывает получит до весны 2018 года.

Nord Stream 2 выполнила все требования и ожидает получить разрешения в срок до начала строительства в 2018.

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