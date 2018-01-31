Грызлов призвал Украину снять экономическую блокаду Донбасса

Борис Грызлов - полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине – обратился к киевским властям с призывом полностью снять экономическую и инфраструктурную блокаду Донбасса.

По его словам, Москва требует от Киева немедленно отказаться от силового сценария, который он проводит в восточных регионах страны.

Кроме того, полпред призвал власти «незалежной» предпринять реальные действенные шаги в экономической, гуманитарной и политической сферах, чтобы прекратить войну на территории Донбасса, передаёт РИА Новости.

Также Грызлов заявил, что Киев должен как можно скорее продолжить обмен пленными и завершить его по формуле «всех на всех», резюмировав, что Минские соглашения являются единственной международно признанной формулой урегулирования в Донбассе.

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