Италия готовит переворот на газовом рынке Европы

Центр тяжести на европейском рынке природного газа может сместиться к югу, поскольку один из крупнейших газовых операторов Европы итальянская Snam SpA стремится сделать Италию крупнейшим газовым хабом Европы, сообщает Bloomberg.

«Италия выгодно расположена в плане географии, чтобы выступать в качестве европейского хаба», - сообщил глава компании Марко Альвера в интервью Bloomberg . «Это уже один из самых масштабных рынков природного газа в мире».

Алвера считает, что проект повысит энергетическую безопасность Европы. В случае успеха предприятия газовый рынок, в плане хранения и дальнейшей транспортировки топлива, от Великобритании и Нидерландов, сместился бы к Югу Европы. Что с экономической точки зрения более выгодно для потребителей континентальной Европы.

Однако, как отмечает агентство, на данный момент Италия, более известная, как производитель оливкового масла, выглядит маловероятной кандидатурой для создания крупнейшего европейского газового хаба. К тому же, страна слишком зависима от российского газа. «Взрыв на одной насосной станции в Австрии в декабре вызвал чрезвычайную ситуацию в стране», так, что многие эксперты относятся к идее Snam SpA с осторожностью .

С другой стороны, намерения главы компании Альвера выглядят не таким уж безнадежными в свете роста конкуренции и снижения британской монополии на европейском газовом рынке, идущей из 1990-ых.

«Поскольку британские газовые скважины стабильно снижают добычу с 2000 года, трейдеры все чаще ориентируются на другие возможности», сообщает издание.

Отмечается, что идея включает в себя создание мощностей для обеспечения реверсивных потоков газа на двух британских интерконнекторах, первый в городе пограничном со Швейцарией Грисе, второй, в Тавризио на границе с Австрией и Гориции на границе со Словенией.