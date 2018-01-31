Корабль НАТО вошел в Черное море

Ракетный эсминец британского королевского флота Duncan в сопровождении турецкого корабля Gaziantep вошел в акваторию Черного моря, сообщает морское командование НАТО.

Ранее к пункту постоянной дислокации из акватории Черного моря отправился ракетный эсминец ВМС США Carney, который находился в одесском порту с 8 января 2018 года и стал первым кораблем НАТО, прибывшим сюда в новом году.

Основной целью пребывания американского корабля в порту Одессы, по заявлению морского командования НАТО, стали совместные с украинским ВМС учения. Сообщается, что в июле 2017 года этот же корабль посещал Украину в рамках учений «Си Бриз — 2017».

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