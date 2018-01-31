«Кремлевский список» изменили в «последнюю минуту»

Список российских чиновников и бизнесменов из «кремлевского доклада» Минфина США был изменен в последний момент «неизвестным высокопоставленным лицом», пишут «Ведомости» ссылаясь на комментарий Андерса Ослунда, соавтора рекомендаций по составлению «кремлевского доклада».

«В последнюю минуту какой-то высокопоставленный чиновник - никто не знает, кто это был, - отбросил работу экспертов и вместо этого записал имена высших должностных лиц администрации президента и правительства России плюс 96 российских миллиардеров из списка Forbes», - сообщает Ослунд, который добавил, что неизвестный чиновник при этом «высмеял правительственных экспертов, которые подготовили еще один отчет».

Эксперт отмечает, что составление закона «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» преследовали совершенно другие цели, но никак авторы документа не стремились превратить его в целом в «неэффективные и издевательские санкции США в отношении России».

Также Ослунд считает, что «отрывок из "телефонной книги Кремля"» способен только сплотить кремлевскую элиту вокруг своего президента. Авторы CAATSA преследовали противоположные цели, стремясь создать условия для раскола в Кремле.

Напомним, вчера Минфин США опубликовал «кремлевский доклад», в который вошли 210 российских политиков, в том числе Дмитрий Медведев, а также предприниматели.

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