МОК сделал предупреждение сборной Белоруссии

МОК предупредил паралимпийскую сборную Белоруссии о недопустимости использования флага России в ходе проведения Паралимпиады в Южной Корее.

«Нам уже пришло официальное предупреждение: даже в отеле вне Олимпийской деревни мы не имеем права проводить любые публичные акции. Это одно из условий заселения в отель. Впервые в истории!» — приводит слова Шепеля издание «Прессбол».

С побдобным обращение международный олимпийский комитет обратился к Белоруссии из-за прецедента, который имел место на открытии летней Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Тогда член белорусской делегации Андрей Фомочкин пронес российский флаг во время прохода спортсменов своей страны. Этот поступок стоил спортсмену аккредитации на Паралимпиаду. Флаг России был пронесен в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которых тогда без объяснения причин не допустили к участию в Играх 2016 года.

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