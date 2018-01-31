На Украине прокомментировали разрешение Германии на строительство «Северного потока-2»

Андрей Коболев – глава НАК «Нафтогаз Украины» – прокомментировал информацию о том, что Германия дала добро на строительство газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах страны.

По его словам, это является «очередным звоночком» для Киева. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

При этом Коболев убеждён, что это «звоночек не последний», а времени для действий с украинской стороны осталось очень мало.

Ранее сообщалось, что Германия разрешила оператору проекта «Северный поток-2» проводить строительство газопровода в немецких территориальных водах. Кроме того, горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на прокладку 55 км сухопутной части газопровода в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.

Как отметили в компании, данные разрешения не противоречат закону об энергетической промышленности Германии и является важнейшим этапом в комплексном процессе одобрения всего проекта.

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1,2 тыс. км. Является расширением «Северного потока». По пропускной способности и протяжённости соответствует действующему газопроводу.

В США считают, что ущерб, который будет нанесён Украине после запуска «Северного потока-2» приведёт к критической разбалансировке государственного бюджета страны после чего её экономика рухнет. Позицию США поддерживает Польша и Украина, которые опасаются лишиться своих транзитных платежей за поставку российского газа в Западную Европу.

С другой стороны, газопровод активно поддерживается Германий, Францией и Австрией, которые хотели бы избавиться от ненужных затрат на платежи странам-транзитёрам.

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