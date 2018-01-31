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Москва, 31.01.2018

Нефть пытается затормозить падение

«Expert Online» 2018

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться на данных о росте запасов топлива в США по итогам прошлой недели.

Мартовские фьючерсы на нефть сорта Brent на Лондонской бирже ICE Futures стали дешевле на 0,74% и достигли цены $68,51 за баррель, сообщает "Интнрфакс". При этом аналитики отмечают попытки к росту "черного золота".

Как отмечает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб «Торги стартовали с отметки $68,9 за баррель марки Brent, и в начале американской сессии (котировки) снизились к $68 за бочку».

По его заявлению, цены на нефть, которые собрались поползли вверх, после выхода отчета Американского института нефти, который показал рост запасов "черного золота" за неделю на 3,2 млн баррелей, вновь показали тенденцию к снижению.

По словам специалиста, наиболее вероятная цена на нефть в ближайшее время будет располагаться в диапозоне $67,2-68,6 за баррель.

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