Немцы восстали против новых санкций в отношении России

Потеряли 100 млрд евро

Восточный комитет германской экономики опубликовал заявление, согласно которому немецкие бизнесмены выступают категорически против новых ограничительных мер в отношении России, так как они несут с собой серьезные риски для Германии. Более того, комитет уверен, что улучшение американо-российских отношений будет в значительной степени способствовать решению украинского конфликта, нежели введение новых санкций.

«Мы отвергаем [потенциальное] введение новых экономических санкций. Они уводят от стола переговоров, способствуют ужесточению фронтов, вселяют неуверенность в фирмы и провоцируют непредсказуемые риски для экономики. Чтобы создать положительный стимул, требуется перспектива отмены санкций в обмен на ощутимый прогресс в мирном процессе на востоке Украины», — цитирует ТАСС со ссылкой на текст документа.

«Мы считаем волнение вокруг так называемого "кремлевского списка" неоправданным», — говорится также в заявлении. По мнению представителей бизнеса ФРГ, российской стороне и немецким деловым кругам «следует спокойно реагировать» на публикацию документа, поскольку администрация США «дала ясно понять, что опубликованный список нужно рассматривать независимо от возможных новых санкций против России».

Глава комитета Вольфганг Бюхеле также напомнил о результатах исследования Института мировой экономики немецкого Киля, который подсчитал, что ущерб от взаимных санкций ЕС и России уже превысил 100 млрд евро. «Около 60% потерь приходится на долю России, примерно 40% — на долю экономики ЕС. То есть данный конфликт, за который несут ответственность исключительно политики и который можно решить лишь дипломатическим путем, дорого обходится европейской экономике», — сказал Бюхеле.

Слов мало

Основные риски для немецкой экономики остаются прежними — потери компаний от ухудшения отношений между Россией и ее западными партнерами и введения ограничений, считает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. При этом в 2017 году, впервые с момента введения первых санкций, вырос экспорт товаров из Германии в Россию, и немецкий бизнес хотел бы сохранения данной тенденции. Отсюда и недовольство односторонними американскими решениями в свете санкций. Как напоминает Богдан Зварич, это уже не первый прецедент, когда Европа выступает против ужесточения санкций. Первый раз недовольство было высказано после введения санкций, затрагивающих трубопроводные проекты российских компаний, что влияет на энергетическую безопасность Европы.

И все же, считает аналитик, пока говорить о смягчении и тем более отмене санкций не стоит. Данное решение должно быть принято совместно всеми западными странами, однако США сейчас больше настроены на пролонгацию и ужесточение санкций, нежели на их смягчение или отмену.

Германия на протяжении долгого времени являлась вторым крупнейшим торговым партнером среди стран дальнего зарубежья, уступая только Китаю, напоминает, в свою очередь, аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. К примеру, в 2013 году товарооборот между двумя странами, по оценкам ФТС, оценивался в 79,6 млрд долларов, из которых 39,7 млрд долларов пришлось на немецкий импорт. Если взглянуть на досанкционную и докризисную структуру поставок, то ключевую роль играли машины, оборудование и аппаратура, а также транспортные средства, на которые суммарно приходилось 54% всего импорта или 21,3 млрд долларов, отмечает эксперт.

В прошлом году структура импорта, что примечательно, существенно не изменилась: на упомянутые категории товаров по-прежнему приходится порядка 50% поставок, однако, в денежном выражении их стоимость ужалась до 11 млрд, в целом же импорт снизился вдвое, до 21,4 млрд долларов. Так что да, признает Кирилл Яковенко, недовольство бизнес-сообщества Германии понять можно. По факту санкции привели к существенным ограничениям для реализации совместных инвестиционных проектов, поставок дорогостоящего оборудования, на которых держится все экономика Германии.

Но, увы, есть в этом протесте и значительная доля лукавства, считает Кирилл Яковенко. Во-первых, объясняет он несмотря на выражение недовольства, по сути все сводится к словам. За три года действия санкций никаких реальных лоббистских шагов со стороны бизнеса Германии, способных реально повлиять на власти ЕС и ФРГ, предпринято не было. На деле ситуация выглядит иначе, если вспомнить все еще не разрешенный конфликт Siemens и структур Ростеха вокруг поставки турбин в Крым. Реакция одной из крупнейших бизнес-структур Германии привела по факту к ужесточению санкционного режима со стороны ЕС.

То, что сейчас бизнес-сообщество Германии говорит о необходимости диалога между Россией и США по вопросу санкций, полагает аналитик, является скорее защитой собственных интересов. В отличие от ситуации в Евросоюзе, американские суды очень активно штрафуют компании за нарушение санкционного режима (принося при этом в казну до 20 млрд долларов ежегодно), в чем уже успели убедиться, например, BNP Paribas и Deutsche bank.

С другой стороны, указывает аналитик, снятие санкций и со стороны США и со стороны ЕС вряд ли само по себе будет способствовать восстановлению объемов внешней торговли до уровней 2013 года. На российскую экономику, в отличие от последствий глубокой рецессии, влияние санкций можно оценить, как незначительное.

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