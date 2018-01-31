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Москва, 31.01.2018

Песков прокомментировал информацию о замене имён в «Кремлёвском докладе»

«Expert Online» 2018

Дмитрий Песков – пресс-секретарь главы российского государства – прокомментировал появившуюся информацию одного из экспертов, принимавшего участие в создании «Кремлёвского доклада», о замене списка в последний момент.

Об этом руководитель президентской пресс-службы рассказал в интервью интернет-изданию Lenta.ru. По словам Пескова, неважно, кто там что пытался поменять в этом списке. При этом он подчеркнул, что это не дело российской стороны – заниматься такими догадками.

Песков также напомнил, что в нашей стране публикацию так называемого «Кремлёвского доклада» восприняли как враждебный акт.

«Поэтому, к сожалению, мы имеем дело с непредсказуемыми партнёрами», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

По его словам, на фоне такой непредсказуемости нужно сохранять собранность, а главное действовать в соответствии с тем пониманием, чего хотят власти РФ.

Ранее сообщалось, что список российских чиновников и олигархов из «Кремлёвского доклада» был изменён буквально в последнюю минуту «неизвестным высокопоставленным лицом».

Об этом СМИ рассказал соавтор рекомендаций по составлению «доклада» Андерс Ослунд. При этом он отметил, что его рекомендации оказались не использованы администрацией, подчеркнув, что «отрывок из "телефонной книги Кремля"» способен только сплотить властную элиту вокруг Владимира Путина.

Напомним, 30 января стало известно, что Минфин США опубликовал так называемый «Кремлёвский доклад», в который вошли 210 российских политиков и бизнесменов, в том числе Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, Сергей Киреенко, Роман Абрамович, Олег Тиньков и многие другие.

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