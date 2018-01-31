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Москва, 31.01.2018

Путин попросил прощения у российских олимпийцев

«Expert Online» 2018

Владимир Путин – глава РФ – обратился к российским спортсменам и попросил у них прощения за то, что власти страны не сумели оградить их от давления и претензий со стороны иностранных СМИ и международных организаций.

Об этом российский лидер заявил на встрече с олимпийцами, которые выступят на Играх-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. По словам Путина, вся страна переживает за наших спортсменов, которые не смогут поехать на ОИ-2018. При этом он пообещал, что власти страны сделают всё, для того, чтобы их поддержать, передаёт ТАСС.

Президент также призвал наших олимпийцев не думать ни о чем, что сопровождает подготовку к Играм-2018 в последнее время, пожелав собравшимся сосредоточиться только на спортивной борьбе и помнить, что за них будут болеть миллионы российских болельщиков.

Напомним, 5 декабря МОК отстранил олимпийскую сборную России от участия в Играх-2018, разрешив участвовать в Олимпиаде только «чистым» спортсменам и под нейтральным флагом.

Очередные Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхёнчхан.

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