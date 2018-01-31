Рекордная кража

Криптовалюты все больше становятся похожи на привычные всем деньги. На днях произошло рекордное ограбление криптовалютной биржи в Токио. Обошлось без вооруженных грабителей и стрельбы. Конечно, это было типичное ограбление XXI века. В роли грабителей выступили «герои нашего времени» - хакеры. Они украли 530 млн долларов.

Конечно, хакеры уже довольно давно интересуются криптовалютами и крадут деньги с криптовалютных бирж. Обычно кражи происходят через виртуальные кошельки, в которых находятся средства клиентов биржи. За несколько лет хакеры в общей сложности украли таким способом несколько миллиардов долларов.

Децентрализованные биржи, открытые платформами обмена токенами типа AirSwap, EtherDelta и других, пытаются бороться с уязвимостью, полностью отказываясь от подвалов и сейфов. Вместо этого у клиентов имеются личные ключи (пароли), необходимые для доступа к счетам. Клиенты проводят транзакции друг с другом или напрямую, или с минимумом внешней помощи.

На прошлой неделе атаке хакеров подверглась одна из крупнейших бирж криптовалют в Стране восходящего солнца - Coincheck Inc. Объектом кражи стала криптовалюта NEM. Специалисты утверждают, что вероятность возврата денег очень низкая, но руководство обещает клиентам компенсировать потери.

Взлом биржи и кража 530 млн долларов со счетов клиентов свидетельствует, по словам Дэвида Шина, основателя Ассоциации биткойна Гонконга и президента сингапурского Asia Fintech Society, что криптоинфраструктура должна уходить от централизованных традиционных бирж, чтобы максимально исключить необходимость посредников.

Естественно, все это необходимо для усиления безопасности, которая сильно оставляет желать лучшего. В декабре прошлого года хакер взломал сайт EtherDelta, заменил его фальшивой версией и спокойно совершил кражу.

Клиенты криптовалютных бирж идут на все, чтобы сохранять свои личные ключи в тайне. К примеру, Кэмерон и Тайлер Винлевоссы, успевшие недолго побывать в прошлом году миллиардерами благодаря резкому скачку биткойна, рассказали в декабре 2017 года в интервью New York Times о том, как лично они хранили свои ключи. Они печатали пароли, разрезали эти листы бумаги на полоски и хранили их в банковских сейфах в разных городах Соединенных Штатов.

Поскольку биржи обычно не проверяют личность клиента, вернуть украденные деньги сложно. К тому же, одна из главных задач блокчейна – неизменяемые записи и данные.

«Если на децентрализованной бирже произойдет незаконная операция, то отменить ее невозможно, — объясняет Мэтт Суич, основатель компании Comae Technologies, специализирующейся на безопасности. — Преступника можно мониторить до тех пор, пока он не перейдет на другую криптовалюту. После этого его след быстро теряется».

Специалисты считают, что будущее за децентрализованными биржами, но сначала необходимо решить множество вопросов и проблем, связанными с ними. Новые децентрализованные биржи открываются едва ли не каждую неделю. Достаточно сказать, что за зиму открылись семь бирж, основанных на технологии 0x. Скоро откроются еще как минимум пять таких бирж.

Объем операций на децентрализованной бирже Radar Relay, открытой в октябре 2017 года, среди инвесторов которой значится, например, Blockchain Capital, составил в декабре прошлого года, по данным 0xtracker.com, почти 40 млн долларов.

Хакерским атакам подвергаются, пожалуй, все децентрализованные биржи. На одной из них — ShapeShift, количество операций на которой доходит до 35 тыс. в день, охотно делятся попыткой ограбления, предпринятой хакерами в 2016 году. Руководство биржи с удовольствием вспоминает о том «налете», потому что деньги вкладчиков не пострадали. С хакерами на этой бирже борются, запрещая сотрудникам обнародовать свои фамилии.

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