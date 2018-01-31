Российским банкам разрешили отказывать подозрительным клиентам в выдаче наличных

Коллегия Верховного суда РФ по гражданским спорам вынесла решение в пользу «Сбербанка», ранее отказавшему клиенту в выдаче наличных денег по окончании срока вклада. Отказ был мотивирован тем, что клиент был заподозрен в легализации доходов, пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, с иском к крупнейшей в России кредитной организации в суд обратился гражданин, который по его словам, в 2015 году перевёл 56 млн рублей со своего счёта, открытого в одном из банков, на счёт в «Сбербанке».

Уже через сутки мужчина попытался через кассу «Сбербанка» получить всё сумму наличными и закрыть счёт. Сотрудники «Сбербанка» после проверки всех документов, подтверждающих происхождение денежных средств, отказали в выдаче наличных.

Однако гражданин пошёл другим путём, чтобы вывести деньги – он открыл сразу несколько срочных вкладов в «Сбербанке» и перевёл всю наличность туда. По окончании срока вкладов он вновь попытался снять все 56 млн рублей, но опять получил отказ.

Тогда мужчина обратился в суд, потребовав вернуть ему суммы вкладов, проценты и взыскать со «Сбербанка» неустойку. Однако суды всех инстанций поддержали «Сбербанк», так как клиент не смог представить документы, объясняющие происхождение денежных средств.