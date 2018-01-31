Санкциям тут не место

Опубликованный Вашингтоном «Кремлевский список» - это классический пример русской пословицы «замах на рубль – удар на копейку». Взяв из Википедии и Форбса список самых влиятельных и богатых людей России, американцы, тем не менее, отказались вводить против них новые санкционные ограничения.

Что Америка продемонстрировала

Конечно, их благодушие временное – министр финансов США Стивен Мнучин уверяет, что против «ближнего круга Путина» готовятся новые санкции, и они будут введены уже, возможно, через месяц. Однако факт в том, что пока их нет. И в ближайшем будущем не будет. По крайней мере, так считают мировые рейтинговые агентства, повысившие кредитный рейтинг ряда российских компаний.

Любопытно, что больше всего радости американское решение вызвало даже не в России, а на Украине. «Искренняя признательность Вашингтону за очередную демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии! Рассчитываем на соответствующие решения и со стороны наших европейских партнеров», — заявил президент Незалежной Петр Порошенко. По его словам, санкционное давление усиливается, «и так будет, пока в Кремле наконец не поймут важность уважения международного права, отказа от вмешательства во внутренние дела суверенных государств». И, как ни странно, в чем-то Петр Алексеевич прав. Америка действительно продемонстрировало лидерство — но лишь в том, что отказалась от введения антироссийских санкций, которые нанесли бы удар не только по российской экономике, но и по американским позициям в мире.

Было — и стало

Изначально санкции считались достаточно эффективным инструментом принуждения государств-нарушителей. И чем больше страна-нарушитель была интегрирована в мировую экономическую систему, тем болезненнее были для нее эти санкции. Однако в последнее время американцы выхолостили этот инструмент, благодаря чему санкции не только потеряли эффективность, но и стали контрпродуктивными с точки зрения американских интересов.

Во-первых, Вашингтон отказался от легитимации санкций через их коллективный характер. Конечно, по идее такой инструмент должен быть оружием всего прогрессивного человечества и применяться только по решению Совбеза. Однако на практике так было далеко не всегда, и в последнее время ограничения обычно вводились совместно США и их союзниками. То есть наиболее «прогрессивной» частью прогрессивного человечества – коллективным Западом. Как крайняя мера, по согласованию с союзниками и с учетом общих интересов.

Сейчас же США, по сути, не только стали пренебрегать дипломатическим методом решения конфликтов, но и мнением союзников. Санкционное давление на Россию и Иран противоречит европейским интересам, и уже вызывает серьезное отторжение со стороны американских партнеров. С которым американцы опять же пытаются справиться не путем цивилизованного диалога с этими партнерами, а упором на экстерриториальный характер своих санкций – то есть банальным шантажом союзников, угрозой ввода ограничений против европейских компаний, если те будут нарушать американские санкции.

Такой подход позволяет продавить союзников, но он контрпродуктивен с точки зрения поддержания американского лидерства в мире и глобализации (как инструмента этого лидерства). Ведь остальные страны еще раз убеждаются в том, что США злоупотребляют своим контролем над мировыми финансами, и что нужно поддерживать любые альтернативные финансовые структуры. Например, китайские.

Сколько вилок нужно Трампу

Вот и сейчас премьер-министр Бельгии Шарль Мишель (находившийся с визитом в России) заявил, что между Брюсселем и Москвой сохраняются разногласия, однако «Европейский союз принял решение не усиливать санкции», поскольку для преодоления этих разногласий нужно вести диалог. Если бы Соединенные Штаты продавливали введение санкций, то аналитики не исключали, что плюшевая доныне Европа могла бы публично взбунтоваться, поставив американцев перед выбором из двух плохих вариантов: либо вводить санкции и получить публичный бунт внутри евроатлантической семьи, либо отказаться от их введения и продемонстрировать собственную слабость. В подобной вилке Вашингтон уже отказался в турецко-американских отношениях (когда пошел на конфликт с Эрдоганом по курдам и столкнулся с жесткой турецкой реакцией), и новая вилка Трампу, даже при всей его нелюбви к европейцам, уж точно не нужна.

Европейский интерес

К сожалению для Петра Алексеевича, европейцы не только выступают против ввода новых ограничений, но и за отказ от старых. Так, в Бельгии представители партии «Фламандский интерес» внесли в местный парламент резолюцию о необходимости снятия санкций с России, поскольку они контрпродуктивны для Европы и приводят к ежегодным потерям Бельгией 1,5 миллиардов евро. Да, резолюция может и не пройти — у партии лишь три места из 150, и их можно считать маргиналами. Однако если бросить взгляд на общеевропейское пространство, то такие вот «маргиналы» с пророссийскими взглядами лишь усиливают свои позиции.

В Германии «Альтернатива» (делегаты которой собираются в феврале приехать в Крым) отхватила 90 мандатов. Немцы умеют считать не хуже бельгийцев: по словам главы Восточного комитета немецкой экономики Вольфганга Бюхеле, потери Германии из-за введенных санкционных ограничений между ЕС и Россией с 2014 года превысили 100 млрд евро. В Австрии «Партия Свободы» с ее умеренно пророссийской позицией вошла в правительство, а в Италии после мартовских выборов с большой долей вероятности там же окажется «Лига Севера», которая вообще выступает за признание Крыма. Более того, лидером страны (пусть и не на посту премьера – юридические тонкости пока не позволяют) может оказаться друг Путина – Сильвио Берлускони. И тогда, возможно, Москва и Европа начнут более активно стабилизировать свои отношения.

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