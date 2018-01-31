SOKOLOV JEWELRY - ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЮВЕЛИРНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ СЕЗОНА ВЕСНА-ЛЕТО 2018

Вера Брежнева выступила с концертом на презентации коллекций ювелирного бренда SOKOLOV в Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park. Новинки сезона весна-лето 2018 – украшения и часы из золота и серебра впервые были представлены в новом формате - модного показа SOKOLOV Fashion Show. На масштабном мероприятии SOKOLOV Fashion Show, собравшего более 500 человек, гостям вечера были продемонстрированы женские и мужские модные образы, в которых главными героями стали новинки ювелирных украшений и часов SOKOLOV.

За женские образы на показе отвечал российский бренд Terekhov Girl, представивший свою первую круизную коллекцию. Такой тандем неслучаен – это изящный намёк на предстоящую коллаборацию Terekhov Girl и SOKOLOV, которая будет представлена в новом сезоне. Terekhov Girl – это новая линия бренда Alexander Terekhov для современных девушек и женщин, которые совмещают casual с модными трендами. Простые и сверхточные линии кроя, идеальные пропорции, чистые и яркие цвета отображают стиль первой летней коллекции бренда. Разнообразные дизайны украшений из новых линеек связаны единой концепцией, послужившей вдохновением для дизайнеров и ювелиров бренда SOKOLOV, – «Мир фантазии и волшебства». Среди сезонных новинок вы найдёте богатую палитру оттенков неба, космические сферы и звёзды, сокровища пиратских сундуков и витиеватые флористические узоры.

Одной из ключевых новинок SOKOLOV стали оригинальные модели из белого золота с редким камнем чарующего фиолетового оттенка родом из Африки – танзанитом – в обрамлении бриллиантов. Уникальные камни Swarovski стали основой сразу нескольких вечерних и повседневных линеек. Здесь вы найдёте пудровый оттенок топаза Misty Rose и необыкновенные огранки фианитов Honeycomb и Leaf Сut. Любимые покупателями минималистичные украшения с актуальным сочетанием белого и красного золота, а также с жемчугом, полудрагоценными гранатами и топазами объединены стильным геометричным дизайном. В числе долгожданных обновлений – женские золотые браслеты, созданные в качестве статусного дополнения к корпусам классических часов SOKOLOV из ранее вышедших коллекций. Вдохновившись мириадами звёзд и далёкими планетами, мастера бренда создали фантастические серебряные украшения, напоминающие нам о загадочных галактиках и таинственных символах, выполненные в форме сфер, усыпанные фианитами или кристаллами Swarovski цветов космоса: синего, серого и чёрного.

Анастасия Стоцкая, Согдиана, Елена Борщева, Анастасия Крайнова, Поля Полякова, Снежана Самохина, Эльмира Калимуллина и многие другие звездные поклонницы уже смогли оценить и стать обладателями украшений из новых коллекций SOKOLOV.

Романтичные образы моделей, поддержавшие общую концепцию показа SOKOLOV Fashion Show, были созданы мастерами официального стилиста показа – бренда профессиональной салонной косметики для волос премиум-класса L'Oreal Professionnel и визажистами официального бьюти-партнёра – французской марки декоративной косметики Vivienne Sabo.