США спланировали возможный ход войны с Россией и Китаем

Генерал Пол Сельва – заместитель главы Объединённого комитета начальников штабов американских ВВС – спрогнозировал возможный ход войны США с Китаем и Россией, передаёт Defense News.

По его мнению, война с КНР, если она произойдет, будет в основном проходить на море и в воздухе, а сухопутным войскам и пехоте будет отведена поддерживающая роль.

Между тем, военный конфликт с Россией будет происходить на суше. При этом, как считает Сельва, на первоначальном этапе, пока американские войска будут передислоцированы на территорию европейских государств, сражения между США и РФ могут проходить на море.

Генерал также отметил, что РФ и КНР далеко продвинулись в развитии военных технологии, опережая США. Именно поэтому, по мнению заместителя главы Объединённого комитета начальников штабов американских ВВС, США необходимо уделять внимание разработке маневренных гиперзвуковых летательных аппаратов, способных преодолевать средства ПРО противника.