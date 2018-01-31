Стало известно, сколько россияне задолжали банкам

Задолженность граждан России перед банками превысила уже 12 трлн рублей, передаёт агентство RNS.

Согласно исследованию Объединенного кредитного бюро (ОКБ), по итогам прошлого года совокупный кредитный портфель банков вырос на 9 %, составив 12,54 трлн рублй. При этом самый значительный рост показал портфель кредитных карт, который за прошедший год вырос на 24% и составил 1,25 трлн рублей.

Значительно вырос и ипотечный портфель – на 9 %. В прошлом году он составил более 5 трлн руб. Активно россияне брали в банках и кредиты наличными (5,59 трлн рублей). Здесь рост составил 6%, превысив 5,59 трлн руб.

А вот автокредиты серьёзно просели. Их рост в 2017 году составил всего 2% (чуть более 632 млрд рублей)».

Ранее сообщалось, что В 2017 году российские банки выдали 15,25 млн новых потребительских кредитов, что сразу на 20,9% больше, чем годом ранее. Кроме этого, по данным Национального бюро кредитных историй, граждане РФ стали чаще пользоваться кредитками и научились не платить по ним проценты.