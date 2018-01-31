Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 31.01.2018

Трамп обратился к конгрессу, назвав главные угрозы для США

«Expert Online» 2018

Россия и Китай – главные угрозы интересам, экономике и ценностям США. Подобное заявление сделал президент США Дональд Трамп, выступая во 30 января поздно вечером со своим первым обращением к американскому конгрессу «О положении страны».

«По всему миру мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и противниками вроде Китая и России, которые угрожают нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям», — сообщал Трамп в ходе своей речи перед конгрессменами 

В связи с этим он призвал конгресс «прекратить опасное урезание оборонного бюджета и полностью профинансировать вооруженные силы США», а  также начать модернизацию и перестройку ядерного арсенала страны.

«Надеюсь, нам никогда не придется использовать (ядерное оружие), но сделать его настолько сильным и мощным, чтобы он смог отразить любые акты агрессии со стороны любого другого государства или кого-либо еще», - цитирует Трампа Интерфакс.

Глава администрации США призывает конгресс блокировать  возможные пути доступа в страну нелегального  оружия, «Перекрыть смертоносные лазейки», по мнению Трампа, помогут новые законы о миграции.

США. Экономика США: Китай нанесёт смертельный удар по экономике США

Распечатать
    Реклама

    Умные насосы берут управление на себя

    «Незаметная» диджитализация: о том, как «умные» насосы контролируют работу инженерных систем и обеспечивают комфорт в доме.

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Мощное падение доллара: и это только начало
      Мощное падение доллара: и это только начало
    2. Курс доллара покатился вниз. «Джинна не загнать обратно в бутылку»
      Курс доллара покатился вниз. «Джинна не загнать обратно в бутылку»
    3. Курс рубля перешел к резкому росту после публикации «кремлевского доклада»
      Курс рубля перешел к резкому росту после публикации «кремлевского доклада»