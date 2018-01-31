Трамп обратился к конгрессу, назвав главные угрозы для США

Россия и Китай – главные угрозы интересам, экономике и ценностям США. Подобное заявление сделал президент США Дональд Трамп, выступая во 30 января поздно вечером со своим первым обращением к американскому конгрессу «О положении страны».

«По всему миру мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и противниками вроде Китая и России, которые угрожают нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям», — сообщал Трамп в ходе своей речи перед конгрессменами

В связи с этим он призвал конгресс «прекратить опасное урезание оборонного бюджета и полностью профинансировать вооруженные силы США», а также начать модернизацию и перестройку ядерного арсенала страны.

«Надеюсь, нам никогда не придется использовать (ядерное оружие), но сделать его настолько сильным и мощным, чтобы он смог отразить любые акты агрессии со стороны любого другого государства или кого-либо еще», - цитирует Трампа Интерфакс.

Глава администрации США призывает конгресс блокировать возможные пути доступа в страну нелегального оружия, «Перекрыть смертоносные лазейки», по мнению Трампа, помогут новые законы о миграции.

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